Περιφέρεια Κρήτης: Συνεχίζονται οι εργασίες καθαρισμού στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Π.Ε. Λασιθίου

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Συνεχίζονται από τα κλιμάκια της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου οι εργασίες καθαρισμού και συντήρησης σε τμήματα του επαρχιακού οδικού δικτύου, στο πλαίσιο του προγραμματισμού των αρμόδιων υπηρεσιών για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τη διασφάλιση της απρόσκοπτης κυκλοφορίας των οχημάτων.

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Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν την κοπή και απομάκρυνση κλαδιών, καθώς και τον καθαρισμό της παρόδιας βλάστησης σε σημεία όπου απαιτείται, με σκοπό την ενίσχυση της ορατότητας και την ασφαλέστερη διέλευση οδηγών και πεζών.

Τα συνεργεία της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου συνεχίζουν τις εργασίες συντήρησης και καθαρισμού σύμφωνα με τον προγραμματισμό, δίνοντας προτεραιότητα σε παρεμβάσεις που συμβάλλουν στην εύρυθμη λειτουργία του οδικού δικτύου και στην εξυπηρέτηση των πολιτών.

Η Περιφέρεια Κρήτης και η Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου παραμένουν προσηλωμένες στην υλοποίηση δράσεων που ενισχύουν την ασφάλεια των μετακινήσεων και αναβαθμίζουν τις υποδομές του τόπου.

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