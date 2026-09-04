Σοβαρή καταγγελία από τον Σταύρο Φλώρο για το Survivor

Ο Σταύρος Φλώρος διεκδικεί αποζημίωση 100 εκατομμυρίων δολαρίων από την εταιρία παραγωγής του Survivor. Στο δικόγραφο περιγράφει όχι μόνο τις συνθήκες του τραυματισμού του, αλλά και όσα, όπως υποστηρίζει, συνέβησαν αμέσως μετά.

«Πήγα σε ένα reality show και κατέληξα, στα 22 μου χρόνια, να έχω μόνο ένα πόδι. Θέλω ο κόσμος να γνωρίζει ότι δεν μας φρόντισαν», δήλωσε στη Daily Mail.

«Ελπίζω αυτή η υπόθεση να εμπνεύσει ανθρώπους που περνούν οποιαδήποτε δυσκολία και να τους κάνει να αισθανθούν ότι δεν είναι μόνοι».

Σύμφωνα με όσα περιγράφονται στο δικόγραφο, το σκάφος δεν άλλαξε πορεία ούτε μείωσε ταχύτητα. Ο Mάνος Μαλλιάρος φώναξε στον συμπαίκτη του να απομακρυνθεί, όμως η προσπάθεια δεν ήταν αρκετή.

«Παρά τις προσπάθειες του Ενάγοντος να αποφύγει το σκάφος, οι προπέλες του χτύπησαν και τα δύο πόδια του. Η σύγκρουση έκοψε ολοκληρωτικά το αριστερό πόδι του ενάγοντος, το οποίο δεν ανασύρθηκε ποτέ από τη θάλασσα, και προκάλεσε σοβαρό τραυματισμό στο δεξί του πόδι».

Η πιο σοβαρή καταγγελία της αγωγής αφορά όσα, σύμφωνα με τον Φλώρο, συνέβησαν μετά τον τραυματισμό του. Η πλευρά του 22χρονου υποστηρίζει ότι τα γυρίσματα δεν σταμάτησαν και ότι εκπρόσωποι της παραγωγής ταξίδεψαν στη Δομινικανή Δημοκρατία προκειμένου να διαχειριστούν την κατάσταση.

«Η Παραγωγή παρέμεινε στην τοποθεσία, συνέχισε ενεργά να κινηματογραφεί και να διαχειρίζεται το πρόγραμμα και συνέχισε να ασκεί τον ίδιο έλεγχο στους υπόλοιπους παίκτες που ασκούσε και πριν από το περιστατικό».

Στη συνέχεια, το δικόγραφο κάνει την καταγγελία για τις ουσίες:

«Κατά το διάστημα μετά το περιστατικό, ενώ η Παραγωγή εξακολουθούσε να λειτουργεί ενεργά το πρόγραμμα, η Παραγωγή παρείχε στους εναπομείναντες παίκτες κοκαΐνη και μαριχουάνα, προφανώς για να βοηθήσει να ηρεμήσουν και να συνέλθουν μετά τον τραυματισμό του ενάγοντος».

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