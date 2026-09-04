Μήπως το παρακάνεις με τον ύπνο; Η νέα μελέτη που ανατρέπει τα δεδομένα

Για δεκαετίες, ο κανόνας των οκτώ ωρών ύπνου θεωρούνταν το «χρυσό πρότυπο» για την καλή υγεία και την ευεξία μας. Από τους γιατρούς μέχρι τις εφαρμογές παρακολούθησης υγείας στα έξυπνα ρολόγια, η οδηγία ήταν σαφής: Αν δεν συμπληρώσεις οκτώ ώρες στο κρεβάτι, η υγεία σου κινδυνεύει.

Ωστόσο, μια σειρά από νέες επιστημονικές μελέτες έρχεται να ανατρέψει πλήρως αυτή την πεποίθηση, αποδεικνύοντας ότι ο κανόνας αυτός είναι ξεπερασμένος και, σε ορισμένες περιπτώσεις, λανθασμένος.

Τι δείχνουν τα νέα επιστημονικά δεδομένα

Σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες που ανέλυσαν τα πρότυπα ύπνου σε σύγχρονες αλλά και προβιομηχανικές κοινωνίες, η ιδανική διάρκεια ύπνου για τον μέσο ενήλικα φαίνεται να βρίσκεται μεταξύ 7 και 7,5 ωρών.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει μελέτη που εξέτασε φυλές στην Τανζανία, τη Ναμίμπια και τη Βολιβία, όπου οι άνθρωποι ζουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα ή σύγχρονους περισπασμούς.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι ο μέσος όρος ύπνου τους κυμαίνεται από 5,7 έως 7,1 ώρες. Παρά τη μικρότερη διάρκεια, οι άνθρωποι αυτοί παρουσιάζουν εξαιρετικά ποσοστά υγείας, χαμηλά επίπεδα παχυσαρκίας και δεν υποφέρουν από τη χρόνια κόπωση που μαστίζει τον δυτικό κόσμο.

Οι κίνδυνοι της εμμονής με το «οκτάωρο»

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η αυστηρή προσκόλληση στον κανόνα των 8 ωρών μπορεί να κάνει περισσότερο κακό παρά καλό. Πολλοί άνθρωποι αναπτύσσουν αυτό που οι ψυχολόγοι ονομάζουν «άγχος ύπνου» (orthosomnia) — την έντονη ανησυχία, δηλαδή, ότι δεν κοιμούνται αρκετά, η οποία τελικά οδηγεί σε αϋπνία.

Επιπλέον, η επιστήμη προειδοποιεί ότι ο υπερβολικός ύπνος (πάνω από 9 ώρες) κρύβει παρόμοιους, αν όχι μεγαλύτερους, κινδύνους για την υγεία με τον πολύ λίγο ύπνο (κάτω από 6 ώρες).

Και οι δύο ακραίες καταστάσεις έχουν συνδεθεί με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης καρδιαγγειακών νοσημάτων, εγκεφαλικών επεισοδίων και διαβήτη.

Ποιότητα εναντίον ποσότητας

Η ανάγκη για ύπνο είναι βαθιά εξατομικευμένη και καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από το DNA μας, την ηλικία και τον τρόπο ζωής μας. Καθώς μεγαλώνουμε, οι ανάγκες του οργανισμού μας φυσιολογικά μειώνονται.

Αυτό που τονίζουν πλέον οι επιστήμονες είναι ότι η ποιότητα του ύπνου και η συνέπεια του ωραρίου παίζουν πολύ σημαντικότερο ρόλο από τον απόλυτο αριθμό των ωρών.

Ένας συνεχόμενος, βαθύς ύπνος 6,5 ωρών που ακολουθεί ένα σταθερό πρόγραμμα (ίδια ώρα ύπνου και αφύπνισης) είναι πολύ πιο αναζωογονητικός από 8 ώρες διακεκομμένου και ανήσυχου ύπνου.

Το τελικό συμπέρασμα

Ο καλύτερος δείκτης για το αν κοιμάστε αρκετά δεν είναι το ρολόι σας, αλλά το πώς αισθάνεστε κατά τη διάρκεια της ημέρας. Αν ξυπνάτε με ενέργεια, μπορείτε να συγκεντρωθείτε στην εργασία σας και δεν νιώθετε υπνηλία τα απογεύματα, τότε οι ώρες που κοιμάστε —ακόμα κι αν είναι 7 ή λιγότερες— είναι οι ιδανικές για τον δικό σας οργανισμό.

Ακούστε το σώμα σας και αφήστε στην άκρη τα αυστηρά μαθηματικά.

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