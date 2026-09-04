Ηράκλειο- Νηπιαγωγεία: «Ωρολογιακή βόμβα» η στέγαση – Χωρίς μόνιμη λύση για 4ο και 50ο

Σε μείζον ζήτημα για τον Δήμο Ηρακλείου εξελίσσεται το πρόβλημα της στέγασης των νηπιαγωγείων, με το 4ο και το 50ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου να αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα εξεύρεσης κατάλληλων χώρων για τη φετινή σχολική χρονιά. Το θέμα βρέθηκε στο επίκεντρο των συζητήσεων, καθώς οι λύσεις που είχαν εξεταστεί για τη στέγαση των δύο νηπιαγωγείων δεν προχώρησαν, με αποτέλεσμα να απαιτηθούν προσωρινές λύσεις.

«Ωρολογιακή βόμβα» το πρόβλημα

Μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη και τη Ρένα Σημειαντωνάκη, ο πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης «Δομήνικος Θεοτοκόπουλος», Γιώργος Μακράκης, χαρακτήρισε το πρόβλημα της σχολικής στέγασης στο Ηράκλειο «ωρολογιακή βόμβα», επισημαίνοντας την ανάγκη να αναζητηθούν οριστικές λύσεις από τους αρμόδιους τοπικούς φορείς.

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(O πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης «Δομήνικος Θεοτοκόπουλος», Γιώργος Μακράκης)

Όπως ανέφερε, στην περίπτωση του 50ού Νηπιαγωγείου είχε υπάρξει ενημέρωση ότι η Δημοτική Αρχή βρισκόταν σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με την ιδιοκτήτρια του κτιρίου, προκειμένου να εξασφαλιστεί η συνέχιση της μίσθωσης. Ωστόσο, η συμφωνία τελικά δεν προχώρησε και ακολούθησε η έξωση. Σε ό,τι αφορά το 4ο Νηπιαγωγείο, είχε εξεταστεί η λύση της στέγασης σε αίθουσα που ανήκει στην Εκκλησία, όμως και αυτή η επιλογή τελικά δεν προχώρησε.

Οι προσωρινές λύσεις για τα δύο νηπιαγωγεία

Με τα χρονικά περιθώρια να είναι ιδιαίτερα περιορισμένα, αποφασίστηκαν προσωρινές λύσεις για τη φετινή σχολική χρονιά. Σύμφωνα με τον κ. Μακράκη, για το 4ο Νηπιαγωγείο αποφασίστηκε η κατανομή των μαθητών σε χώρους του 12ου και του 14ου Δημοτικού Σχολείου, ενώ το 50ό Νηπιαγωγείο θα στεγαστεί στο 11ο Δημοτικό Σχολείο. Η λύση αυτή, ωστόσο, δεν αποτελεί οριστική αντιμετώπιση του προβλήματος, αλλά μια αναγκαστική επιλογή προκειμένου να εξασφαλιστεί η λειτουργία των σχολικών μονάδων.

Περισυνάκης: «Δεν υπάρχουν διαθέσιμα κτίρια»

Στο Ράδιο Κρήτη μίλησε και ο αντιδήμαρχος Παιδείας Αντώνης Περισυνάκης, ο οποίος αναφέρθηκε στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο Δήμος στην προσπάθεια εξεύρεσης κατάλληλων χώρων. Όπως εξήγησε, οι δικαστικές αποφάσεις που αφορούν τις εξώσεις κοινοποιήθηκαν στον Δήμο μόλις λίγες ημέρες πριν, γεγονός που περιόρισε σημαντικά τα χρονικά περιθώρια για την εξεύρεση άμεσης λύσης.

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(Ο αντιδήμαρχος Παιδείας Αντώνης Περισυνάκης)

«Για το 4ο νηπιαγωγείο μας κοινοποιήθηκε η δικαστική απόφαση πριν από 20 ημέρες και για το 50ο λίγο νωρίτερα. Εμείς θέλουμε να μισθώσουμε κτίρια και αναζητούμε, αλλά δεν υπάρχουν διαθέσιμα», ανέφερε χαρακτηριστικά. Όπως πρόσθεσε, η πρώτη προσπάθεια του Δήμου ήταν να αναζητήσει διαθέσιμα κτίρια που θα μπορούσαν να φιλοξενήσουν τις δύο σχολικές μονάδες. Ωστόσο, ένα από τα κτίρια που προτάθηκαν κρίθηκε ακατάλληλο.

Παράλληλα, για το 50ό Νηπιαγωγείο είχε εξεταστεί η αξιοποίηση κτιρίου που είχε συζητηθεί με την Εκκλησία, όμως τελικά η συγκεκριμένη λύση δεν προχώρησε, χωρίς δικαιολογία από την εκκλησία.

Στο τραπέζι και η λύση των προκατασκευασμένων αιθουσών

Την ίδια ώρα, ο Δήμος Ηρακλείου αναζητά λύση με μεγαλύτερο χρονικό ορίζοντα. Σύμφωνα με τον κ. Περυσινάκη, έχουν εντοπιστεί δύο όμορα οικόπεδα, τα οποία ανήκουν στην Περιφέρεια Κρήτης. Η Περιφέρεια, σύμφωνα με την ενημέρωση, κινήθηκε άμεσα και έδωσε την απαραίτητη έγκριση, προκειμένου να εξεταστεί η αξιοποίησή τους για τη δημιουργία σχολικών υποδομών. Ωστόσο, ακόμη και στην περίπτωση που επιλεγεί η τοποθέτηση προκατασκευασμένων αιθουσών, απαιτείται σημαντικό χρονικό διάστημα. Όπως ανέφερε ο αντιδήμαρχος, για να υλοποιηθεί μια τέτοια λύση χρειάζονται τουλάχιστον έξι μήνες.

Τα δεδομένα αυτά δείχνουν ότι η εξεύρεση μόνιμης λύσης για το 4ο και το 50ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου μέσα στη φετινή σχολική χρονιά δεν θα υπάρξει. Η ανάγκη, ωστόσο, για έναν μακροπρόθεσμο σχεδιασμό και για νέες σχολικές εγκαταστάσεις παραμένει επιτακτική.

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