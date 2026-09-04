Ηράκλειο: Συναγερμός για νέα ηλεκτρονική απάτη με δήθεν πρόστιμο της Τροχαίας

Μια νέα μορφή ηλεκτρονικής απάτης, με στόχο την υποκλοπή προσωπικών και τραπεζικών στοιχείων των πολιτών, βρίσκεται σε εξέλιξη, με τους επιτήδειους να στέλνουν SMS που εμφανίζονται ως δήθεν μηνύματα της Τροχαίας. Το μήνυμα ενημερώνει τον παραλήπτη ότι έχει καταγραφεί νέα τροχαία παράβαση και τον καλεί να πατήσει έναν σύνδεσμο για να δει, υποτίθεται, τις λεπτομέρειες και να προχωρήσει στην πληρωμή του προστίμου.

Το link οδηγεί σε μια ιστοσελίδα που είναι ιδιαίτερα προσεγμένη και έχει σχεδιαστεί ώστε να μοιάζει με επίσημη κρατική πλατφόρμα. Εμφανίζει μάλιστα το λογότυπο του gov.gr, την ελληνική σημαία και φωτογραφία περιπολικού, ενώ αναγράφει «Έλεγχος και πληρωμή προστίμων κυκλοφορίας».

Στη συνέχεια ζητούνται προσωπικά στοιχεία, όπως ονοματεπώνυμο και αριθμός κυκλοφορίας, ενώ σε επόμενο στάδιο οι πολίτες καλούνται να συμπληρώσουν στοιχεία για την υποτιθέμενη πληρωμή του προστίμου.

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(Η εικόνα που βλέπει κάποιος όταν ανοίξει το λινκ)

Πρόκειται όμως για απάτη, όπως ξεκαθάρισε μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη και στην εκπομπή του Μανόλη Αργυράκη ο διοικητής της Τροχαίας Ηρακλείου, Στέλιος Καρακούδης. Ο ίδιος επέστησε την προσοχή των πολιτών, υπογραμμίζοντας ότι δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να ακολουθούν τον σύνδεσμο του συγκεκριμένου μηνύματος και να καταχωρούν τα στοιχεία τους στην πλατφόρμα που εμφανίζεται.

Όπως ανέφερε, εάν κάποιος θέλει να επιβεβαιώσει εάν πράγματι έχει βεβαιωθεί σε βάρος του κάποια τροχαία παράβαση, θα πρέπει να μπαίνει ο ίδιος, χωρίς να ακολουθεί κάποιο link από SMS, στην επίσημη πλατφόρμα του gov.gr, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς του κωδικούς Taxisnet, και να πραγματοποιεί από εκεί τον σχετικό έλεγχο.

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(Ο Διοικητής του Τμήματος Τροχαίας Ηρακλείου, Αστυνόμος Α', Στέλιος Καρακούδης)

Το μήνυμα μπορεί να μοιάζει απολύτως αληθινό, όμως ακριβώς εκεί βρίσκεται και η παγίδα. Οι επιτήδειοι αντιγράφουν την εικόνα και την ορολογία των επίσημων κρατικών υπηρεσιών, προκειμένου να κάνουν τον πολίτη να πιστέψει ότι βρίσκεται σε πραγματική κυβερνητική πλατφόρμα.

Το μήνυμα λοιπόν δεν πρέπει να απαντηθεί, ο σύνδεσμος δεν πρέπει να ανοιχθεί και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να καταχωρηθούν προσωπικά ή τραπεζικά στοιχεία.

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