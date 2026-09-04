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ΚΡΗΤΗ

Γαύδος - μεταναστευτικό: Επιχείρηση διάσωσης 47 ατόμων εν μέσω θαλασσοταραχής

μετανάστες
clock 13:58 | 04/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Λέμβος με 47 επιβαίνοντες εντοπίστηκε σήμερα (Παρασκευή 4/9) σήμερα ανοιχτά της Γαύδου, προκαλώντας συναγερμό στις λιμενικές αρχές. 

Το σκάφος εντόπισε drone της FRONTEX, στη θαλάσσια περιοχή 42 ναυτικά μίλια νότια του νησιού, στο πλαίσιο επιχείρησης υπό τον συντονισμό του ενιαίου κέντρου έρευνας και διάσωσης του λιμενικού. Οι 47 αλλοδαποί περισυνελέγησαν από πλωτό σκάφος του Λιμενικού και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Παλαιόχωρας Χανίων, και θα προωθηθούν στη δομή της Αγυιάς.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι στην θαλάσσια περιοχή πνέουν βόρειοι άνεμοι έντασης 6 μποφόρ.

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