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GOSSIP - LIFESTYLE

Η Κατερίνα Στικούδη έπαιξε πιάνο και τραγούδησε στο μετρό του Συντάγματος

σ
clock 13:00 | 04/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Στο μετρό του Συντάγματος απαθανατίστηκε να παίζει πιάνο και να τραγουδάει η Κατερίνα Στικούδη.

Σε βίντεο που αναρτήθηκε στο TikTok, η Κατερίνα Στικούδη εμφανίζεται να παίζει και να τραγουδά παράλληλα την «Εμμονή» που κυκλοφόρησε το 2011 μαζί με τους ΝΕΒΜΑ.

Περαστικός την απαθανάτισε και την δημοσίευσε στο tik - tok:

@athanasios.karachalios Wtf 😳 #greece #fyp ♬ πρωτότυπος ήχος - Άρτσι.Καραχάλιος 🤍🙏

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