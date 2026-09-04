Η Κατερίνα Στικούδη έπαιξε πιάνο και τραγούδησε στο μετρό του Συντάγματος

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Στο μετρό του Συντάγματος απαθανατίστηκε να παίζει πιάνο και να τραγουδάει η Κατερίνα Στικούδη.

Σε βίντεο που αναρτήθηκε στο TikTok, η Κατερίνα Στικούδη εμφανίζεται να παίζει και να τραγουδά παράλληλα την «Εμμονή» που κυκλοφόρησε το 2011 μαζί με τους ΝΕΒΜΑ.

Περαστικός την απαθανάτισε και την δημοσίευσε στο tik - tok:

Διαβάστε επίσης

Λαζόπουλος: «Ήθελα να δώσω στη γυναίκα μου μια θέση μέσα στη δική μου ιστορία»

Η Αμαλία Κωστοπούλου μιλά για πρώτη φορά για τον γάμο της