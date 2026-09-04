Η Κατερίνα Στικούδη έπαιξε πιάνο και τραγούδησε στο μετρό του Συντάγματος

Στο μετρό του Συντάγματος απαθανατίστηκε να παίζει πιάνο και να τραγουδάει η Κατερίνα Στικούδη.
Σε βίντεο που αναρτήθηκε στο TikTok, η Κατερίνα Στικούδη εμφανίζεται να παίζει και να τραγουδά παράλληλα την «Εμμονή» που κυκλοφόρησε το 2011 μαζί με τους ΝΕΒΜΑ.
Περαστικός την απαθανάτισε και την δημοσίευσε στο tik - tok:
@athanasios.karachalios Wtf 😳 #greece #fyp ♬ πρωτότυπος ήχος - Άρτσι.Καραχάλιος 🤍🙏
Διαβάστε επίσης
Λαζόπουλος: «Ήθελα να δώσω στη γυναίκα μου μια θέση μέσα στη δική μου ιστορία»
Η Αμαλία Κωστοπούλου μιλά για πρώτη φορά για τον γάμο της