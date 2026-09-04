Κρήτη: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τη Μαθητεία ΕΠΑ.Λ. 2026-2027 - Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

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Ανοίγει σήμερα η αυλαία για τις αιτήσεις συμμετοχής στο Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ. για την περίοδο 2026-2027 (ΙΑ’ Φάση), όπως ανακοίνωσε επίσημα η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης.

Η διαδικασία αφορά τόσο τους υποψήφιους μαθητευόμενους που επιθυμούν να αναβαθμίσουν τα επαγγελματικά τους προσόντα όσο και τους υποψήφιους επόπτες-εκπαιδευτικούς που θα αναλάβουν την καθοδήγηση και την επίβλεψή τους.

Η διαδικασία υποβολής

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Τάξης Μαθητείας.

Ημερομηνία Έναρξης: Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2026 και ώρα 16:00.

Ημερομηνία Λήξης: Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2026 και ώρα 15:00.

Τι πρέπει να προσέξουν οι υποψήφιοι

Οι ενδιαφερόμενοι μαθητευόμενοι θα χρειαστούν τους προσωπικούς τους κωδικούς TAXISnet για την είσοδο στην πλατφόρμα, καθώς και τον αριθμό ΑΜΚΑ τους.

Οι αιτήσεις πρέπει να συμπληρωθούν με προσοχή, καθώς η έγκαιρη και ορθή υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ένταξη στο πρόγραμμα.

Η Μαθητεία των ΕΠΑ.Λ. αποτελεί έναν καταξιωμένο θεσμό που συνδέει άμεσα την επαγγελματική εκπαίδευση με την αγορά εργασίας, προσφέροντας στους αποφοίτους αμοιβή, ασφάλιση και πολύτιμη εργασιακή εμπειρία σε πραγματικό περιβάλλον εργασίας.

Για περισσότερες πληροφορίες, αναλυτικές οδηγίες και την υποβολή της αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την επίσημη πύλη του Υπουργείου Παιδείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση e-mathiteia.minedu.gov.gr.

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