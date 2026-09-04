Δήμος Πλατανιά: Ενισχύει την πυροπροστασία με εναέρια επιτήρηση μέσω drone

Ο Δήμος Πλατανιά, στο πλαίσιο της διαρκούς ενίσχυσης της Πολιτικής Προστασίας και με ιδιαίτερη έμφαση στην πρόληψη και την έγκαιρη ανίχνευση δασικών πυρκαγιών, προχωρά στην αξιοποίηση Συστήματος μη Επανδρωμένου Αεροσκάφους (ΣμηΕΑ – drone) για τη διενέργεια στοχευμένων περιπολιών πυροπροστασίας κατά την αντιπυρική περίοδο.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία υλοποιείται σε στενή συνεργασία και συνεννόηση με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, στο πλαίσιο ενός οργανωμένου σχεδιασμού που ξεκίνησε ήδη από τη συνεδρίαση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (ΣΤΟ) Πολιτικής Προστασίας του Δήμου.

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Ειδικότερα, ο Δήμος Πλατανιά απευθύνθηκε εγγράφως στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, ζητώντας, βάσει της επιχειρησιακής εμπειρίας και γνώσης της, να προσδιοριστούν οι περιοχές του Δήμου που χρήζουν αυξημένης επιτήρησης, λόγω ιδιαίτερων περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών, γεωμορφολογικού ανάγλυφου ή δυσκολιών πρόσβασης, καθώς και το κρισιμότερο χρονικό διάστημα και οι καταλληλότερες ώρες για τη διενέργεια των εναέριων περιπολιών.

Ανταποκρινόμενη στο αίτημα του Δήμου, η Πυροσβεστική Υπηρεσία υπέδειξε ως περιοχές που χρήζουν αυξημένης επίβλεψης τις Ντερές, Σέμπρωνα, Ζουνάκι, Πατελάρι, Μανολιόπουλο, Σκονίζο, Νέα Ρούματα, Κεχρές, Χαλαλεύρι, Παλαιά Ρούματα και Κακόπετρο, καθώς και την ευρύτερη περιοχή γύρω από αυτές, λαμβάνοντας υπόψη και τη δυνατότητα κάλυψης από το συγκεκριμένο drone, που μίσθωσε ο Δήμος Πλατανιά.

Παράλληλα, προσδιορίστηκε ως κρισιμότερο δίμηνο οι μήνες Ιούλιος και Αύγουστος, ενώ ως ενδεικτικό επιχειρησιακό χρονικό διάστημα για τις πτήσεις επιτήρησης προτάθηκαν οι ώρες 12:00 έως 18:00.

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι ο σχεδιασμός προβλέπει τη δυνατότητα μετάδοσης της εικόνας του drone σε πραγματικό χρόνο στο αρμόδιο Επιχειρησιακό Κέντρο της Πυροσβεστικής, ενισχύοντας ουσιαστικά τη δυνατότητα άμεσης αξιολόγησης ενός συμβάντος και ταχύτερης επιχειρησιακής κινητοποίησης.

Με την εφαρμογή του συστήματος αυτού, ο Δήμος Πλατανιά συγκαταλέγεται στους πρώτους Δήμους της Περιφέρειας Κρήτης που εντάσσουν οργανωμένα την εναέρια επιτήρηση με drone στον επιχειρησιακό σχεδιασμό πυροπροστασίας, σε άμεση διασύνδεση και συνεργασία με την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Η χρήση του drone είναι ιδιαίτερα σημαντική για έναν Δήμο με εκτεταμένη και σύνθετη γεωμορφολογία, καθώς παρέχει τη δυνατότητα επιτήρησης δυσπρόσιτων περιοχών και σημείων όπου η επίγεια πρόσβαση και εποπτεία είναι περιορισμένη ή απαιτεί σημαντικό χρόνο.

Στόχος δεν είναι η υποκατάσταση των επίγειων μέσων και των αρμόδιων υπηρεσιών, αλλά η δημιουργία ενός πρόσθετου εργαλείου πρόληψης, έγκαιρης προειδοποίησης και επιχειρησιακής πληροφόρησης, το οποίο μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στον έγκαιρο εντοπισμό καπνού ή πιθανής εστίας πυρκαγιάς και στη γρηγορότερη ενεργοποίηση του μηχανισμού αντιμετώπισης.

Ο Δήμαρχος Πλατανιά κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, αναφερόμενος στην πρωτοβουλία, δήλωσε ότι «....στην Πολιτική Προστασία η πρόληψη και ο χρόνος αντίδρασης είναι καθοριστικοί. Για τον λόγο αυτό αξιοποιούμε τις δυνατότητες που μας προσφέρει η τεχνολογία, όχι αποσπασματικά, αλλά μέσα από έναν οργανωμένο σχεδιασμό και σε άμεση συνεργασία με την Πυροσβεστική Υπηρεσία. Ζητήσαμε από την ίδια την Πυροσβεστική να μας υποδείξει, βάσει της επιχειρησιακής της εμπειρίας, τις περιοχές στις οποίες απαιτείται αυξημένη επιτήρηση και σχεδιάσαμε τις περιπολίες του drone σύμφωνα με αυτές τις ανάγκες. Με τη δυνατότητα εναέριας επιτήρησης ακόμη και δυσπρόσιτων περιοχών και τη μετάδοση της εικόνας σε πραγματικό χρόνο στο Επιχειρησιακό Κέντρο της Πυροσβεστικής, προσθέτουμε ένα ακόμη ουσιαστικό εργαλείο στην κοινή προσπάθεια πρόληψης και προστασίας του τόπου μας. Η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, των οικισμών και, πάνω απ’ όλα, της ανθρώπινης ζωής αποτελεί για τον Δήμο Πλατανιά σταθερή προτεραιότητα».

Ο Δήμος Πλατανιά συνεχίζει να επενδύει στην πρόληψη, στην επιχειρησιακή ετοιμότητα, στη συνεργασία των εμπλεκόμενων φορέων και στην αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων, ενισχύοντας το πλέγμα προστασίας της περιοχής κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου.

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