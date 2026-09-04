Τα άστατα πολύωρα ωράρια στη δουλειά βλάπτουν την υγεία μας - Πλήθος εργαζομένων με προβλήματα

Τα άστατα και πολύωρα ωράρια και οι βάρδιες σε ώρες που ξεφεύγουν από το συνηθισμένο πρόγραμμα, μπορεί να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην υγεία των εργαζομένων, αλλά και στην οικογενειακή και κοινωνική τους ζωή.

Πολυάριθμες έρευνες και στοιχεία παρουσίασε ο γαλλικός Οργανισμός για την Υγεία και Ασφάλεια σε νέα γνωμοδότησή του, ζητώντας να περιοριστεί, όπου είναι δυνατόν, η εργασία σε «άτυπα ωράρια» και να υπάρξει καλύτερη προστασία των εργαζομένων.

Στα άτυπα ωράρια περιλαμβάνονται, η εργασία τα Σαββατοκύριακα, η απασχόληση για περισσότερες από οκτώ ώρες την ημέρα ή και πάνω από 40 ώρες την εβδομάδα, καθώς και η εργασία σε βάρδιες μεταξύ 5 και 8 το πρωί και μεταξύ 7 το απόγευμα και τα μεσάνυχτα.

Στην κατηγορία αυτή, περιλαμβάνονται και στην Ελλάδα ,εργαζόμενοι στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, αυτοαπασχολούμενοι, αγρότες, καταστηματάρχες, εργάτες, νοσηλευτές και εργαζόμενοι στον χώρο της φροντίδας, αλλά και υπάλληλοι καταστημάτων, ταμίες, αρτοποιοί, μάγειρες, σερβιτόροι και εργαζόμενοι στην καθαριότητα .

Τα επιστημονικά δεδομένα που εξετάστηκαν συνδέουν τα μακρά ωράρια με επιβαρύνσεις στην καρδιαγγειακή υγεία, αυξημένο άγχος και προβλήματα στην ποιότητα του ύπνου.

Παράλληλα, έχουν καταγραφεί ενδείξεις για επιπτώσεις στη μεταβολική και αναπαραγωγική υγεία, αυξημένο κίνδυνο κατάθλιψης και μεγαλύτερο κίνδυνο εργατικών ατυχημάτων.

Αρνητικές επιπτώσεις καταγράφονται και από την εργασία τα Σαββατοκύριακα, καθώς περιορίζεται ο κοινός χρόνος με την οικογένεια και τους φίλους.

Οι μελέτες που εξετάστηκαν δείχνουν επίσης πιθανές επιβαρύνσεις στην ψυχική υγεία, όπως άγχος και κατάθλιψη, αλλά και στη σωματική υγεία, με προβλήματα ύπνου, πόνους, κόπωση και μυοσκελετικές ενοχλήσεις.

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