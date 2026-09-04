Ηράκλειο: Δράση ενημέρωσης για τη χρήση Αυτόματου Απινιδωτή και την ΚΑΡΠΑ

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Ανοιχτή για τους πολίτες δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης με θέμα: «ΚΑΡΠΑ & Χρήση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή (AED)» διοργανώνουν από κοινού η Αντιδημαρχία Εθελοντισμού του Δήμου Ηρακλείου, και η Ομάδα Διαχείρισης Ανθρωπιστικών Κρίσεων «ΕΠΙΔΡΑΣΙΣ» την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στις 18:30 στον προαύλιο χώρο του Εφετείου (Πλατεία Δασκαλογιάννη, Ηράκλειο).

Κατά τη διάρκεια της δράσης, οι πιστοποιημένοι εκπαιδευτές της Ομάδας «ΕΠΙΔΡΑΣΙΣ» θα παρουσιάσουν τις βασικές τεχνικές Αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ) και τη σωστή χρήση του Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή.

Οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να θέσουν ερωτήσεις και να εξασκηθούν στην εφαρμογή των τεχνικών πρώτων βοηθειών.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Αθάνατοι ή Θεατρικός Σταθμός; Η νέα πρόταση για τη δομή μεταναστών

Ηράκλειο: Ψάχνουν λύση για να φτάνει το λεωφορείο μέχρι το Αστυνομικό Μέγαρο

Ηράκλειο: Βαρύ πένθος για τον πρώην αντιδήμαρχο που βρέθηκε νεκρός...



