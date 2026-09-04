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ΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο: Δράση ενημέρωσης για τη χρήση Αυτόματου Απινιδωτή και την ΚΑΡΠΑ

ΚΑΡΠΑ
clock 17:06 | 04/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ανοιχτή για τους πολίτες δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης με θέμα: «ΚΑΡΠΑ & Χρήση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή (AED)» διοργανώνουν από κοινού η Αντιδημαρχία Εθελοντισμού του Δήμου Ηρακλείου, και η Ομάδα Διαχείρισης Ανθρωπιστικών Κρίσεων «ΕΠΙΔΡΑΣΙΣ» την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στις 18:30 στον προαύλιο χώρο του Εφετείου (Πλατεία Δασκαλογιάννη, Ηράκλειο).

Κατά τη διάρκεια της δράσης, οι πιστοποιημένοι εκπαιδευτές της Ομάδας «ΕΠΙΔΡΑΣΙΣ» θα παρουσιάσουν τις βασικές τεχνικές Αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ) και τη σωστή χρήση του Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή.

Οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να θέσουν ερωτήσεις και να εξασκηθούν στην εφαρμογή των τεχνικών πρώτων βοηθειών.

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