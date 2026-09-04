Δήμος Μινώα Πεδιάδας: Τα αποτελέσματα για τους Βρεφικούς και Παιδικούς Σταθμούς

Ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας ενημερώνει ότι ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα των εγγραφών και επανεγγραφών στους Βρεφικούς και Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου για τη σχολική περίοδο 2026-2027.

Από την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, οι Βρεφικοί και Παιδικοί Σταθμοί του Δήμου Μινώα Πεδιάδας ανοίγουν τις πόρτες τους, υποδεχόμενοι τα παιδιά σε ένα περιβάλλον ασφαλές, φροντιστικό και δημιουργικό.

Οι γονείς θα ενημερωθούν από τις Προϊσταμένες των Παιδικών Σταθμών για την ημερομηνία έναρξης φοίτησης των παιδιών (η διαδικασία γίνεται τμηματικά), αρχής γενομένης από την παραπάνω ημερομηνία (9 Σεπτεμβρίου).

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση, οι γονείς και κηδεμόνες μπορούν να απευθύνονται στις υπεύθυνες των αντίστοιχων δομών:

Παιδικός Σταθμός Αρκαλοχωρίου: 28910 22577



Παιδικός Σταθμός Καστελλίου: 28910 31495



Παιδικός Σταθμός Θραψανού (Βόνης): 28910 41808

Τα αποτελέσματα μπορείτε να τα δείτε στην ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου Μινώα Πεδιάδας και συγκεκριμένα στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://minoapediadas.gr/anakoinosi-apotelesmaton-gia-tis-engrafes-kai-epanengrafes-tous-vrefikous-kai-paidikous-stathmous-tou-dimou-minoa-pediadas/

«Στηρίζουμε έμπρακτα τις δομές προσχολικής αγωγής και τους εργαζόμενους σε αυτές, έχοντας πάντα στο επίκεντρο τα παιδιά, τα οποία θέλουμε να μεγαλώνουν όμορφα, να μαθαίνουν, να παίζουν και να εξελίσσονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και στο καλύτερο δυνατό περιβάλλον. Η λειτουργία των Παιδικών και Βρεφικών Σταθμών δεν εστιάζει μόνο τη φιλοξενία των παιδιών αλλά αποτελεί ουσιαστική στήριξη για κάθε οικογένεια και ως εκ τούτου, σημαντικό κομμάτι της κοινωνικής πολιτικής του Δήμου μας. Εύχομαι σε όλα τα παιδιά και τις οικογένειες τους να έχουν μια όμορφη και δημιουργική σχολική χρονιά», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας Βασίλης Κεγκερογλου.

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