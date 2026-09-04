Ναύπλιο: Τρεις συλλήψεις για εμπορία και εργασιακή εκμετάλλευση αλλοδαπών - Εντοπίστηκαν 23 άτομα

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Στην εξιχνίαση κυκλώματος εμπορίας ανθρώπων προχώρησαν οι Αρχές της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ναυπλίου, την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου.

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τρία άτομα που εκμεταλλεύονταν αλλοδαπούς με εξαναγκαστική εργασία και κρατούσαν τα έγγραφά τους. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το anagnostis.org, πρόκειται για έναν 30χρονο αλλοδαπό, ο οποίος παραλάμβανε, μετέφερε και απασχολούσε αλλοδαπούς στην Αργολίδα και σε άλλες περιοχές, καθώς και δύο γυναίκες 23 και 30 χρονών, οι οποίες τους επιτηρούσαν και τους απέτρεπαν να αποχωρήσουν.

Παράλληλα, ο 30χρονος δεν τους κατέβαλε το συμφωνημένο ημερομίσθιο, ενώ τους εξανάγκαζε στην αποπληρωμή «τεχνητού χρέους» για τη διανομή, τη διατροφή και την έκδοση νομιμοποιητικών εγγράφων.

Οι κατηγορίες

Εις βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία η οποία περιλαμβάνει τα εξής αδικήματα:

εμπορία ανθρώπων,

παράνομη βία,

απειλή,

παράβαση της νομοθεσίας περί αλλοδαπών,

παραβίαση προσωπικών δεδομένων.

Στην υπόθεση εμπλέκεται ένας ακόμη 21χρονος αλλοδαπός, καθώς και άγνωστοι συνεργοί, των οποίων η ταυτοποίηση συνεχίζεται.

Τι εντόπισαν οι Αρχές

Κατά την επιχείρηση εντοπισμού των θυμάτων οι Αρχές βρήκαν σε σπίτι του Ναυπλίου 23 αλλοδαπούς που είχαν μεταφερθεί εκεί από τον 30χρονο και εργάζονταν για εκείνον.

Παράλληλα, εντοπίστηκαν χειρόγραφες σημειώσεις, κινητά τηλέφωνα και τρία οχήματα, τα οποία χρησιμοποιούνταν για τη διευκόλυνση της εγκληματικής δραστηριότητας, τα οποία κατασχέθηκαν.

Οι έρευνες της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ναυπλίου συνεχίζονται προκειμένου να εντοπιστούν και οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι που συμμετείχαν στο κύκλωμα.

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