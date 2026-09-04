Οι μεταγραφές σε όλο τον κόσμο: 33ος σε δαπάνες ο Παναθηναϊκός, 1ος στην Ελλάδα σε έξοδα ο Ολυμπιακός - Η κυριαρχία της Premier League

Ο Παναθηναϊκός είναι 33ος σύλλογος σε δαπάνες σε όλο τον κόσμο, κατά τη καλοκαιρινή μεταγραφική περίοδο.



Όπως αναφέρει (4/9) σε σχετική ανάλυση η εξειδικευμένη ιστοσελίδα transfermarkt, οι «Πράσινοι» ξόδεψαν 45,72 εκατομμύρια ευρώ, έβαλαν στα ταμεία τους μόλις 4 εκατομμύρια ευρώ, παρουσιάζοντας συνολικές δαπάνες 41,72 εκατομμύρια ευρώ.



Η δεύτερη ελληνική ομάδα στη σχετική λίστα είναι η ΑΕΚ, στην 76η θέση με 19,50 εκατ. ευρώ πληρωμές, 9,20 εκατ. ευρώ εισπράξεις και δαπάνες 10,30 εκατομμύρια ευρώ.

Στην άλλη άκρη ο ΠΑΟΚ είναι η ομάδα που παρουσίασε τα μεγαλύτερα κέρδη (12,75 εκατ. ευρώ), με πληρωμές 16,25 εκατ. ευρώ και εισπράξεις 29 εκατ. ευρώ.







Τα περισσότερα χρήματα από κάθε άλλη ελληνική ομάδα ξόδεψε ο Ολυμπιακός (69,10 εκατ. ευρώ), αλλά είναι εκείνος και με τις περισσότερες εισπράξεις (78,75 εκατ. ευρώ).

Σε μία ιστορική μεταγραφική περίοδο όπου δαπανήθηκαν συνολικά κοντά στα 10 δισεκατομμύρια, με τη Μάντσεστερ Σίτι να σπάει το ρεκόρ για τις υψηλότερες δαπάνες σε ένα μόνο χρονικό διάστημα και την Τσέλσι για τα μεγαλύτερα έσοδα.

Όπως ήταν αναμενόμενο, η λίστα των 20 κορυφαίων σε συνολικές δαπάνες (πληρωμές-εισπράξεις) κυριαρχείται από συλλόγους της αγγλικής Premier League, με επτά στην πρώτη δεκάδα και τη Λίβερπουλ να καταλαμβάνει την πρώτη θέση. Oι καθαρές δαπάνες της Λίβερπουλ ύψους 238,4 εκατομμυρίων ευρώ είναι οι υψηλότερες από οποιονδήποτε άλλο σύλλογο στον κόσμο. Οι παίκτες του Αντόνι Ιραόλα ξόδεψαν 269,6 εκατομμύρια ευρώ σε νέες αφίξεις, ενώ συγκεντρώνουν μόλις 31,2 εκατομμύρια ευρώ από πωλήσεις παικτών.

Οι αγγλικοί σύλλογοι καταλαμβάνουν τις τέσσερις πρώτες θέσεις, με την Τότεναμ (202 εκατομμύρια ευρώ) δεύτερη, την Ίπσουιτς (201 εκατομμύρια ευρώ) τρίτη και τη Μάντσεστερ Σίτι τέταρτη (189 εκατομμύρια ευρώ).



Η Ρεάλ Μαδρίτης (167 εκατομμύρια ευρώ) συμπληρώνει την πρώτη πεντάδα με δαπάνες 225 εκατομμυρίων ευρώ και έσοδα 58,5 εκατομμυρίων ευρώ.



Είναι ενδιαφέρον ότι και οι τρεις ομάδες που προβιβάστηκαν στην Premier League είχαν υψηλότερες καθαρές δαπάνες από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.



Η Γιουβέντους είναι η ομάδα με την υψηλότερη κατάταξη στη Serie A, η Παρί FC η μόνη που εκπροσωπεί τη Ligue 1 χωρίς ομάδα της Bundesliga. Η Γαλατασαράι και η Φενερμπαχτσέ κατατάσσονται 18η και 20ή αντίστοιχα.

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