Σχεδόν 400 ευρώ σε όσους δεσμεύσουν 15.000 ευρώ για 1 χρόνο, με επιτόκιο στο 3,10%

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Στο 2,62% "πέταξε" η καθαρή απόδοση της νέας ετήσιας κρατικής προθεσμιακής κατάθεσης που διατίθεται αυτές τις ημέρες και σε φυσικά πρόσωπα.

Πρόκειται για το έντοκο γραμμάτιο του ελληνικού δημοσίου διάρκειας 52 εβδομάδων, το οποίο δημοπρατήθηκε την Τετάρτη (2/9) με την απόδοσή του να ενισχύεται κατά 21 μονάδες βάσης σε σχέση με την αντίστοιχη έκδοση του περασμένου Ιουνίου.

Η άνοδος αυτή ήταν αναμενόμενη, καθώς έκτοτε το κόστος χρήματος έχει ενισχυθεί και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) ετοιμάζεται την επόμενη εβδομάδα για νέα αύξηση των επιτοκίων της.

Οι όροι της αποταμίευσης

Σε αυτή τη φάση το νέο έντοκο γραμμάτιο διατίθεται με τους καλύτερους δυνατούς όρους.

Συγκεκριμένα, όσοι υποβάλλουν σχετικό αίτημα σε τράπεζα ή χρηματιστηριακή εταιρεία μέχρι και την Πέμπτη 3/9, θα εξασφαλίσουν τα εξής:

- Είναι δυνατή η αγορά τίτλων ονομαστικής αξίας από 1.000 έως 15.000 ευρώ

- Η τιμή της αγοράς, άρα και η απόδοση, είναι προκαθορισμένη

- Δεν υπάρχει προμήθεια για την εκτέλεση της συναλλαγής

Για αιτήσεις λοιπόν εντός της προαναφερθείσας προθεσμίας, η απόδοση διαμορφώνεται σε 2,62%.

Ωστόσο, με δεδομένο ότι στους κρατικούς τίτλους οι τόκοι δεν φορολογούνται όπως στις τραπεζικές καταθέσεις με συντελεστή 15%, το κέρδος για τους αποταμιευτές είναι μεγαλύτερο.

Ειδικότερα, το 2,62% αντιστοιχεί σε επιτόκιο προθεσμιακής κατάθεσης της τάξης του 3,10%.

Για περισσότρερα χρήματα

Αν έχετε περισσότερα χρήματα προς αποταμίευση, μπορείτε να εκμεταλλευτείτε το νέο έντοκο γραμμάτιο για να εξασφαλίσετε ένα υψηλότερο παθητικό εισόδημα σε σχέση με τις προθεσμιακές καταθέσεις.

Συγκεκριμένα, από την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου ο τίτλος θα εισαχθεί προς διαπραγμάτευση στη δευτερογενή αγορά.

Έτσι, με αίτησή σας σε τράπεζα ή χρηματιστηριακή εταιρεία από εκείνη την ημέρα μπορείτε να αποκτήσετε όσους τίτλους θέλετε, καθώς δεν θα ισχύει πλαφόν στο ύψος της αποταμίευσης. Η απόδοσή σας ωστόσο δεν θα είναι αυτή της δημοπρασίας, αλλά χαμηλότερη κατά 10 - 30 μονάδες βάσης, δηλαδή γύρω από το 2,40% - 2,50%..

Ο λόγος είναι ότι επιβαρύνεστε με έξοδα για την εκτέλεση της συναλλαγής, ενώ κέρδος βγάζει και ο πωλητής των τίλτων.

Με αυτά τα δεδομένα, αν έχετε περισσότερα χρήματα προς αποταμίευση, συμφέρει να κάνετε το εξής:

- Να αγοράσετε πρωτογενώς έντοκα γραμμάτια 15.000 ευρώ

- Τα επιπλέον ποσό που έχετε να διατεθεί για αγορές στη δευτερογενή αγορά

Έτσι, θα κλειδώσετε την απόδοση της δημοπρασίας και 387,60 ευρώ για τα πρώτα 15.000 ευρώ, και μία απόδοση 2,4% - 2,5% για το δεύτερο σκέλος της αποταμίευσής σας.

πηγή: moneyonline.gr

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