Δύσκολες ώρες για τη Μαρία Κανελλοπούλου

Δύσκολες ώρες για την ηθοποιό, Μαρία Κανελοπούλου καθώς όπως αποκάλυψε, η ίδια αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας.

«Δεν έχω χρόνο για άλλο πόνο…», έγραψε η ηθοποιός στην ανάρτησή της χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την κατάσταση της υγείας της.

Στη συνέχεια, όμως, ο μουσικός Βαγγέλης Γέττος σε επόμενη ανάρτηση ξεκαθάρισε τι συμβαίνει με την γνωστή ηθοποιό

«Η Μαρία μου. Η δεύτερη μαμά μου. Η δασκάλα μου. Δοκιμάζεται. Επειδή όμως είναι πιο σκληρό καρύδι απ’ ό,τι νομίζει, της θυμίζω αυτή τη φωτογραφία: η κατάθεσή της στη δίκη της Χρυσής Αυγής. Βράχος. Με την καλοσύνη και το κουράγιο χαραγμένα σε κάθε πόρο του προσώπου της. Όλη η οικογένεια, η ομάδα, οι φίλοι της, της στέλνουμε από παντού δύναμη. Θα το ξεπεράσει κι αυτό γιατί τη χρειαζόμαστε. Υ.Γ.: Δεν κινδυνεύει», έγραψε χαρακτηριστικά.

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