Παγκόσμιο μαραθώνιας κολύμβησης: Άγγιξε το μετάλλιο ο Ηρακλειώτης Κωνσταντίνος Χουρδάκης στα 7,5 χλμ, 4ος στον κόσμο

Με μια εξαιρετική εμφάνιση στον αγώνα των 7,5 χλμ. του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Μαραθώνιας Κολύμβησης Εφήβων - Νεανίδων, στο Σάντα Φε της Αργεντινής, ο Κωνσταντίνος Χουρδάκης βρέθηκε πολύ κοντά στην κατάκτηση ενός μεταλλίου, το οποίο έχασε για εκατοστά του δευτερολέπτου. Κατέλαβε τελικά την ιδιαιτέρως τιμητική 4η θέση στον κόσμο, επιβεβαίωσε το μεγάλο ταλέντο του και απέδειξε ότι και σε αυτό το άθλημα προδιαγράφεται λαμπρό το μέλλον για την Ελλάδα.

Ο 17χρονος Ηρακλειώτης κολυμβητής τερμάτισε σε χρόνο 1ώρ23:27.70, με τον Μπο Λιγκ Σου από την Κινεζική Ταϊπέι (Ταϊβάν), που πήρε την τρίτη θέση και το χάλκινο μετάλλιο να κάνει 1ώρ23:27.60. Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε ο Ούγγρος Μπαλίντ Κρέιτζ με 1ώρ23:26.00 και το ασημένιο ο επίσης Μαγυάρος Αρμάντ Αττίλα Μαροσζέκι με 1ωρ.23:27.40.

Ο Χουρδάκης έκανε έναν πολύ καλό αγώνα. Βρισκόταν από την αρχή και σε όλη τη διάρκεια της κούρσας στο γκρουπ των πρωτοπόρων και στο τέλος έκανε την επίθεσή του, με δυνατό σπριντ για να βρεθεί στο παγκόσμιο βάθρο. Κοντά στον τερματισμό, όμως, φάνηκε να στριμώχνεται και τελικά χτύπησε τέταρτος την πινακίδα του τερματισμού, μια ανάσα από τον δεύτερο και τον τρίτο.

Ο έτερος Έλληνας κολυμβητής που μετείχε στον αγώνα, ο 16χρονος επίσης Ηρακλειώτης Νίκος Κακουλάκης, τερμάτισε στην 20ή θέση με χρόνο 1ώρ26:20.40.

Αύριο Σάββατο (5/9) θα αγωνιστούν στα 3 χλμ Knockout Sprint Εφήβων οι Βασίλης Κακουλάκης και Κωνσταντίνος Χουρδάκης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕΑ ΚΟΜΑ