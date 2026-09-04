Δικαιώθηκε ο Αστέρας Τρίπολης και παίρνει τη θέση του Λεβαδειακού στο Κύπελλο Ελλάδας - Προσφυγή στο CAS οι Βοιωτοί

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Ο Αστέρας Τρίπολης δικαιώθηκε σε δεύτερο βαθμό και εξασφάλισε τη συμμετοχή του στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, μετά την απόφαση της Επιτροπής Εφέσεων της ΕΠΟ για την πολύκροτη υπόθεση με τον Λεβαδειακό.

Η Επιτροπή Εφέσεων έκανε δεκτή, κατά πλειοψηφία, την έφεση που είχε καταθέσει ο Αστέρας στις 20 Αυγούστου 2026, ανατρέποντας την πρωτόδικη απόφαση της Πειθαρχικής Επιτροπής της ΕΠΟ.

Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρέθηκε η συμμετοχή του Μόουζες Ντέιβις Κόμπναν στην αναμέτρηση των δύο ομάδων για τον γ' προκριματικό γύρο του Κυπέλλου Ελλάδας. Οι Αρκάδες είχαν υποστηρίξει ότι ο ποδοσφαιριστής αγωνίστηκε αντικανονικά, καθώς η αλλαγή στα δηλωμένα στοιχεία της ομάδας δεν είχε πραγματοποιηθεί με τον προβλεπόμενο τρόπο.

Ανατροπή της πρωτόδικης απόφασης

Σε πρώτο βαθμό, η Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ είχε απορρίψει την ένσταση του Αστέρα AKTOR. Η συγκεκριμένη απόφαση είχε προκαλέσει έντονο προβληματισμό, καθώς το ζήτημα αφορούσε την τήρηση των προβλεπόμενων διαδικασιών σχετικά με τις δηλώσεις ποδοσφαιριστών.

Ο Αστέρας, ωστόσο, επέμεινε στη θέση του και προσέφυγε στην Επιτροπή Εφέσεων, ζητώντας την επανεξέταση της υπόθεσης.

Η έφεση εκδικάστηκε την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου, με την απόφαση να εκδίδεται μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες από τη συζήτηση της υπόθεσης.

Το αποτέλεσμα ήταν δικαίωση για τους Αρκάδες.

3-0 στα χαρτιά και πρόστιμο 8.000 ευρώ στον Λεβαδειακό

Με την απόφασή της, η Επιτροπή Εφέσεων:

έκανε δεκτή, κατά πλειοψηφία, την έφεση του Αστέρα Τρίπολης,

εξαφάνισε την πρωτόδικη απόφαση με αριθμό 538/2026 της Πειθαρχικής Επιτροπής της ΕΠΟ,

κατακύρωσε τον αγώνα υπέρ του Αστέρα με σκορ 3-0 ,

, επέβαλε στον Λεβαδειακό χρηματικό πρόστιμο 8.000 ευρώ.

Ως εκ τούτου, ο Αστέρας παίρνει το εισιτήριο για τη League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας, ενώ ο Λεβαδειακός αποκλείεται από τη συνέχεια της διοργάνωσης.

Η απόφαση της Επιτροπής Εφέσεων

Η ανακοίνωση της Επιτροπής Εφέσεων της ΕΠΟ αναφέρει: