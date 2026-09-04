Ο Τέο Τζέιμς παραμένει αρνητικός στην ιδέα να υποδυθεί τον Τζέιμς Μποντ

Αρνητικός στην ιδεά να υποδυθεί τον James Bond εξακολουθεί να δηλώνει ο Τέο Τζέιμς. Πριν από μερικές εβδομάδες, ο ηθοποιός δήλωσε στο GQ ότι θεωρεί τον εαυτό του «σίγουρα πολύ μεγάλο σε ηλικία» για να υποδυθεί τον 007.







Σε πρόσφατη συνέντευξή του στο Extra, ρωτήθηκε ξανά για την απόφασή του να βγάλει ουσιαστικά τον εαυτό του από την κούρσα διεκδίκησης του ρόλου. «Δεν ξέρω καν… Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή κάθε Βρετανός ηθοποιός, αλλά και κάθε μη Βρετανός ηθοποιός, φαίνεται να συνδέεται με τον Μποντ», είπε, χωρίς να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει αν έχει οποιαδήποτε εμπλοκή στη διαδικασία επιλογής. «Είναι μια πολύ ωραία φημολογία που κυκλοφορεί».







Ο Τζέιμς χαρακτήρισε στη συνέχεια τον διάσημο μυστικό πράκτορα «μεγάλο κομμάτι της κινηματογραφικής κουλτούρας» — κάτι που, όπως εξήγησε, είναι ακριβώς και ο λόγος που δεν θα ήθελε να αναλάβει τον ρόλο.







«Πάντα έλεγα ότι με έναν χαρακτήρα σαν κι αυτόν, αυτά που θυσιάζεις σε επίπεδο ιδιωτικότητας και πραγματικής ζωής είναι πάρα πολλά. Όταν έχεις παιδιά και μια σχετικά φυσιολογική ζωή, νομίζω ότι θα ήταν ένας υπερβολικά περίπλοκος κόσμος για να μπεις μέσα, αν βγάζει νόημα αυτό που λέω», σημείωσε.

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