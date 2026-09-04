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Δήμος Μαλεβιζίου: Τα αποτελέσματα των αιτήσεων με τροφεία στους Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς σταθμούς

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
clock 18:37 | 04/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ο Δήμος Μαλεβιζίου ενημερώνει ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων για τη σχολική περίοδο 2026-2027, με τροφεία στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου.

Οι γονείς των οποίων τα παιδιά έχουν επιλεγεί για ένταξη στις δομές παρακαλούνται, από την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2026, να επικοινωνήσουν με τη δομή στην οποία έχουν τοποθετηθεί, προκειμένου να ενημερωθούν για τη διαδικασία ολοκλήρωσης της εγγραφής τους, καθώς και για τις απαραίτητες οδηγίες που αφορούν την ομαλή ένταξη των βρεφών και των νηπίων τους.

Παρακαλούνται οι γονείς να επικοινωνήσουν εγκαίρως με τις δομές, ώστε να ολοκληρωθούν όλες οι απαιτούμενες διαδικασίες και να διασφαλιστεί η ομαλή έναρξη της νέας σχολικής περιόδου.

Τα αποτελέσματα μπορείτε να τα δείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο στην ιστοσελίδα του Δήμου :

https://malevizi.gov.gr/2026/09/04/anakoinosi-apotelesmaton-ton-aitiseon-me-trofeia-stoys-vrefonipiakoys-paidikoys-stathmoys-toy-dimoy-malevizioy/

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