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ΕΛΛΑΔΑ

Πτώση Phantom στην Τανάγρα: Δύο τραυματίες από τα θραύσματα που εκσφενδονίστηκαν

Μαχητικό Τανάγρα 2
clock 18:49 | 05/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Σε μεγάλη απόσταση από το σημείο της συντριβής εντοπίστηκαν διάσπαρτα τα συντρίμμια του μοιραίου F-4 Phantom που κατέπεσε στην Τανάγρα στο περιθώριο του Athens Flying Week, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους οι δύο αξιωματικοί της Πολεμικής Αεροπορίας.

Σύμφωνα με το protothema.gr,  κομμάτια του αεροσκάφους έχουν εντοπιστεί σε διαφορετικά σημεία της περιοχής, μεταξύ άλλων κοντά στις εγκαταστάσεις και τις αποθήκες του εργοστασίου όπου σημειώθηκε η πτώση.

Από τα θραύσματα του αεροσκάφους τραυματίστηκαν δύο άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Χαλκίδας για τις πρώτες βοήθειες.

Συγκεντρώνονται όλα τα ευρήματα για την έρευνα

Πλέον, οι στρατιωτικές δυνάμεις που βρίσκονται στο σημείο έχουν επικεντρωθεί στην επιχείρηση συλλογής των συντριμμιών, προκειμένου να συγκεντρωθεί όλο το υλικό που απαιτείται για την τεχνική διερεύνηση.

Στόχος είναι όλα τα ευρήματα να μεταφερθούν σε ασφαλή χώρο, ώστε σε δεύτερο χρόνο οι εμπειρογνώμονες να προχωρήσουν σε λεπτομερή ανάλυση και να προσδιορίσουν τα ακριβή αίτια της τραγωδίας.

*Φωτογραφία:  Eurokinissi / Μιχάλης Παπανικολάου

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