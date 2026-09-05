Τσουκαλάς: «Ζητούμε εντολή διακυβέρνησης από τους πολίτες - Η χώρα χρειάζεται αλλαγή πολιτικής»

Η αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους θα είναι από τις πρώτες μεγάλες παρεμβάσεις μιας προοδευτικής διακυβέρνησης, διαμηνύει σε συνέντευξη του στο «Καρφί» ο Κώστας Τσουκαλάς, με αφορμή την πρόσφατη παρουσίαση των «10+1» προτάσεων του ΠΑΣΟΚ για το ζήτημα.

Αναφορικά με τη στάση της κυβέρνησης απέναντι στις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος σχολιάζει μεταξύ άλλων, ότι «η αναφορά στο “δεν πληρώνω” είναι αστείο να γίνεται από τη Νέα Δημοκρατία», καθώς «η κυβέρνηση Μητσοτάκη θέσπισε την αρχή “δεν πληρώνω” για τα funds, στα οποία χορήγησε πλήρη φορολογική ασυλία» και επίσης «το “δεν πληρώνω” το έκανε δώρο στα ολιγοπώλια που απολαμβάνουν ουρανοκατέβατα υπερκέρδη σε βάρος της κοινωνικής πλειοψηφίας». Τόνισε πως το ΠΑΣΟΚ δεν λέει να μην πληρώνει ο δανειολήπτης, «λέμε ακριβώς το αντίθετο: να μπορεί να πληρώνει με δίκαιους, βιώσιμους και ρεαλιστικούς όρους, να μην οδηγηθεί στην οικονομική εξόντωση και στην απώλεια της περιουσίας του». Καλεί δε τη ΝΔ να απαντήσει «γιατί, προτάσεις ενίσχυσης του δικαιώματος προαίρεσης, τις οποίες η ίδια υποστήριζε στο παρελθόν, σήμερα παρουσιάζονται ως ακραίες ή ανεφάρμοστες».

Ενόψει της ΔΕΘ, ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ αναφέρει ότι «θα παρουσιάσουμε μια ολοκληρωμένη κυβερνητική πρόταση που να συνδέει την εθνική αυτοπεποίθηση και τη βιώσιμη ανάπτυξη με την κοινωνική δικαιοσύνη» και κάνει λόγο για «ισχυρό κοινωνικό κράτος, καλύτερους μισθούς, συλλογικές συμβάσεις, στήριξη των μικρομεσαίων, αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης και του ιδιωτικού χρέους, αλλά και πραγματική σύγκρουση με τα ολιγοπώλια». Επισημαίνει δε, ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει ήδη προαναγγείλει για τη ΔΕΘ συγκεκριμένο μηχανισμό φορολόγησης των υπερκερδών των ολιγοπωλίων. «Η διαφορά μας με τη Νέα Δημοκρατία είναι απολύτως καθαρή: δεν αρκεί να παράγεται πλούτος. Πρέπει να ξέρουμε ποιος τον παράγει, ποιος ωφελείται και αν το μέρισμα της ανάπτυξης φτάνει στην κοινωνική πλειοψηφία», τονίζει.

Ο κ. Τσουκαλάς σημειώνει ότι «ο στόχος μας είναι καθαρός: το ΠΑΣΟΚ να είναι πρώτο κόμμα και να οδηγήσει στην πολιτική αλλαγή» και υπογραμμίζει ότι «δεν ζητάμε από τους πολίτες απλώς μια καλύτερη θέση στον κομματικό πίνακα. Θέλουμε εντολή διακυβέρνησης». Αναφέρει ότι «το μέλλον της χώρας δεν είναι ούτε ο νεοφιλελεύθερος και αυταρχικός ελιτισμός της ΝΔ, ούτε ο απρόσωπος λαϊκισμός των προσωποπαγών κομμάτων» και πως «η χώρα χρειάζεται αλλαγή πολιτικής και όχι απλώς αλλαγή συσχετισμών στην αντιπολίτευση». Προσθέτει ότι «ήδη οι νέες δημοσκοπήσεις, δείχνουν πως οι διάττοντες αστέρες του πολιτικού συστήματος είναι σε τροχιά συρρίκνωσης, ενώ το ΠΑΣΟΚ σε τροχιά ανόδου». Σημειώνει ότι μέχρι την κάλπη η ευθύνη του ΠΑΣΟΚ είναι να παρουσιάσει πρόγραμμα, πρόσωπα, πολιτικό προσωπικό και συγκεκριμένες λύσεις και τονίζει ότι «το ΠΑΣΟΚ είναι εδώ για να αποτελέσει τον προοδευτικό πρωταγωνιστή της χώρας…».

Στο ερώτημα με ποια κόμματα θα μπορούσε να συνομιλήσει το ΠΑΣΟΚ εάν στις επόμενες εκλογές δεν υπάρξει αυτοδύναμη κυβέρνηση, τονίζει ότι «μετά τις εκλογές, η λαϊκή ετυμηγορία θα δημιουργήσει τους πραγματικούς συσχετισμούς» και «αν απαιτηθούν συνεργασίες, για εμάς η βάση οποιασδήποτε συζήτησης θα είναι το πρόγραμμα: στέγαση, υγεία, φορολογία, εργασία, ιδιωτικό χρέος, θεσμοί και παραγωγικό μοντέλο». Υπογραμμίζει ότι «σε αυτά δεν πρόκειται να βάλουμε νερό στο κρασί μας» και ότι «με πολιτικές δυνάμεις που μπορούν να συμφωνήσουν πάνω σε ένα τέτοιο προοδευτικό πρόγραμμα μπορούν να υπάρξουν προγραμματικές συγκλίσεις», σημειώνοντας ότι «εξαιρείται προφανώς η ΝΔ, με την οποία μας χωρίζει ιδεολογική, ηθική και αξιακή άβυσσος».

Ο κ. Τσουκαλάς υποστηρίζει ότι αν οι πολίτες θέλουν προοδευτική κυβερνητική αλλαγή, έχουν μία επιλογή, το ΠΑΣΟΚ, τονίζοντας εν κατακλείδι πως «το ζητούμενο είναι να υπάρξει πολιτική αλλαγή με συγκεκριμένο περιεχόμενο και σαφή προγραμματικό προσανατολισμό».

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