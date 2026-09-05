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GOSSIP - LIFESTYLE

Ζουγανέλης: " Είμαστε παντρεμένοι 45 χρόνια, είναι ένα ιδιαίτερο πλάσμα, πολύ καλή σύντροφος και μάνα"

ζουγανέλης
clock 15:00 | 05/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ο Γιάννης Ζουγανέλης σε συνέντευξή του στο περιοδικό ok αναφέρθηκε στη σχέση με τη σύζυγό του, Ισιδώρα Σιδέρη, με την οποία είναι παντρεμένοι εδώ και 45 χρόνια.

«Με την Ισιδώρα είμαστε παντρεμένοι 45 χρόνια. Πρέπει να αποδέχεσαι τη διαφορετικότητα του άλλου, να την κάνεις κτήμα σου και αγάπη. Εννοώ να την έχεις μέσα σου και να εκφράζεσαι. Στα δύσκολα να μπορείς να επανέρχεσαι. Είναι μεγάλο πράγμα η επιστροφή. Πες ότι υπάρχει ένα πρόβλημα που σε φέρνει σε διένεξη, μπορεί να υπάρξει διαφωνία. Φεύγεις από τη διαφωνία και επιστρέφεις στην αρμονία. Η οικογένεια είναι το άσυλό μου, εκεί που μπορώ να δημιουργώ. Η Ισιδώρα είναι ένα ιδιαίτερο πλάσμα, πολύ καλή σύντροφος και μάνα με ευθεία γνώμη απέναντι στην κόρη μας», είπε χαρακτηριστικά.

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