Μαρινάκης για woke ατζέντα: «Ούτε διαθέτουμε, ούτε επιδιώκουμε να εφαρμόσουμε μια τέτοια ατζέντα»

Για τις αποψινές εξαγγελίες του πρωθυπουργού, την κυβερνητική φθορά, τη λεγόμενη «woke ατζέντα», αλλά και την παρουσία των πρώην πρωθυπουργών Αντώνη Σαμαρά και Κώστα Καραμανλή μίλησε ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, στο ραδιόφωνο Παραπολιτικά 90,1, από το περίπτερο της Next Step Media στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Ο κ. Μαρινάκης αναγνώρισε ότι, έπειτα από επτά χρόνια διακυβέρνησης, έχουν καταγραφεί λάθη τα οποία πρέπει να διορθωθούν, ενώ η χώρα έχει βρεθεί αντιμέτωπη και με τις συνέπειες διαδοχικών διεθνών κρίσεων και πολέμων. Υποστήριξε, ωστόσο, ότι η κυβερνητική πρόταση εξακολουθεί να αποτελεί την πιθανότερη επιλογή διακυβέρνησης για την επόμενη ημέρα.

«Δεν είμαστε εδώ για να σώσουμε ό,τι σώζεται. Είμαστε εδώ για να πείσουμε τους πολίτες», τόνισε.

Παύλος Μαρινάκης στα Παραπολιτικά 90,1: «Η σημερινή ομιλία δεν θα περιοριστεί στα μέτρα»

Αναφερόμενος στην ομιλία του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε ότι δεν θα περιοριστεί στην ανακοίνωση οικονομικών παρεμβάσεων. «Σήμερα δεν θα ακούσουμε μόνο μια ομιλία με μέτρα. Θα ανακοινωθούν σημαντικές παρεμβάσεις για τους συμπολίτες μας, αλλά παράλληλα θα περιγραφούν οι βασικές προτεραιότητες για την Ελλάδα του 2030», ανέφερε. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι παραδοσιακές πολιτικές διαχωριστικές γραμμές έχουν μεταβληθεί σημαντικά μετά το τέλος των ψευδαισθήσεων και της εποχής του «εύκολου χρήματος».

Όπως υποστήριξε, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αντιλήφθηκε πρώτος αυτές τις αλλαγές και απευθύνθηκε στο σύνολο της ελληνικής κοινωνίας, με σαφή προσανατολισμό στον ρεαλισμό, την κοινή λογική και την αντιμετώπιση των καθημερινών προβλημάτων. Ο κ. Μαρινάκης επισήμανε ότι η Νέα Δημοκρατία δεν πρέπει να επιχειρήσει να χωρίσει τους πολίτες με βάση τις παλαιές πολιτικές ταμπέλες, αλλά να προσαρμόζει τις πολιτικές της σε όσα πραγματικά απασχολούν κάθε σπίτι.

Τι είπε για τη λεγόμενη «woke ατζέντα»

Ερωτηθείς για τη λεγόμενη «woke ατζέντα» και τις αντιδράσεις που προκάλεσε στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας η ψήφιση του νομοσχεδίου για τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος συνέστησε ψυχραιμία και ισορροπία. Όπως είπε, η κυβέρνηση ούτε διαθέτει ούτε επιδιώκει να εφαρμόσει μια τέτοια ατζέντα, ενώ υποστήριξε ότι η συγκεκριμένη νομοθετική πρωτοβουλία δεν μπορεί να ενταχθεί σε αυτήν τη λογική.

Αναγνώρισε, πάντως, ότι αρκετοί ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας ενοχλήθηκαν από το γεγονός ότι η δημόσια συζήτηση περιστράφηκε επί τρεις ή τέσσερις μήνες γύρω από το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, αλλά και από όσα ακολούθησαν μετά την ψήφισή του.

«Αν δει κάποιος συνολικά τη στήριξη που έχει προσφέρει η κυβέρνηση στην οικογένεια, θεωρώ ότι αδικείται πάρα πολύ ο πρωθυπουργός από τη συζήτηση περί “woke ατζέντας”. Είναι ένας πρωθυπουργός που έχει στηρίξει έμπρακτα την παραδοσιακή οικογένεια», σημείωσε.

Η απάντηση για τον Αντώνη Σαμαρά

Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, ο Παύλος Μαρινάκης τόνισε ότι αποτελεί δικαίωμα ενός πρώην πρωθυπουργού να κάνει ό,τι κρίνει. Υποστήριξε, ωστόσο, ότι στους τομείς της άμυνας και της εξωτερικής πολιτικής, οι οποίοι εντάσσονται σε αυτό που χαρακτηρίζεται ευρύτερα ως «δεξιά ατζέντα», η σημερινή κυβέρνηση έχει πραγματοποιήσει περισσότερα από όλες τις προηγούμενες αθροιστικά.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στη συμφωνία με την Αίγυπτο, στις έρευνες και τις γεωτρήσεις, στις ενεργειακές συμφωνίες, στα θαλάσσια πάρκα, καθώς και στην ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων με τα Rafale και τις φρεγάτες Belharra. «Όσα είδαμε μέσα σε επτά χρόνια δεν τα είδαμε στα προηγούμενα 45 χρόνια της Μεταπολίτευσης. Δεν μπορεί, λοιπόν, κάποιος να ισχυριστεί ότι η κυβέρνηση ασκεί ενδοτική εξωτερική πολιτική», ανέφερε.

«Οι εκλογές θα κριθούν στην αποτελεσματικότητα»

Για την πορεία προς τις επόμενες εθνικές εκλογές, ο κ. Μαρινάκης υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση πρέπει να παραμείνει αποτελεσματική, να αποφύγει την αλαζονεία και να παρουσιάσει ένα πρόγραμμα πιο πειστικό από εκείνα των υπόλοιπων κομμάτων. «Εκεί κρίνονται οι εκλογές», σημείωσε, προσθέτοντας ότι, όπως φαίνεται, οι κάλπες θα στηθούν τον Απρίλιο ή τον Μάιο.

«Θα θέλαμε τον Κώστα Καραμανλή στην πρώτη γραμμή»

Τέλος, ερωτηθείς για τον Κώστα Καραμανλή, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τον χαρακτήρισε ένα από τα πλέον εμβληματικά στελέχη της παράταξης. «Ο Κώστας Καραμανλής είναι ένας πρώην πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και πρώην πρωθυπουργός της χώρας. Είναι ένα από τα πιο εμβληματικά στελέχη μας και θα θέλαμε να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή. Αλίμονο αν δεν θέλαμε στην πρώτη γραμμή έναν από τους πρώην προέδρους μας», κατέληξε.

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