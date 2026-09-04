Κρήτη: Νέο περιστατικό βίας ανηλίκων - 14χρονος ξυλοκόπησε μαθητή ενώ 10 ανήλικοι βιντεοσκοπούσαν

Σοκαριστικό περιστατικό νεανικής παραβατικότητας σημειώθηκε στα Χανιά, με θύμα έναν 14χρονο μαθητή ο οποίος δέχτηκε αναίτια επίθεση και ξυλοκοπήθηκε από συνομήλικό του. Το συμβάν, το οποίο εκτυλίχθηκε σε κεντρικό σημείο της πόλης, προκαλεί έντονο αποτροπιασμό καθώς περίπου δέκα ακόμη ανήλικοι παρακολουθούσαν αμέτοχοι και κατέγραφαν τις βίαιες σκηνές με τα κινητά τους τηλέφωνα, χωρίς κανείς να παρέμβει για να βοηθήσει το θύμα.

Η υπόθεση ήρθε στο φως της δημοσιότητας μετά από επίσημη καταγγελία του γονέα του θύματος στις αστυνομικές αρχές. Όπως μετέδωσε το ΕΡΤnews, ο 14χρονος δέχτηκε σωρεία χτυπημάτων, ωστόσο η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία. Το παιδί εξετάστηκε ήδη από ιατροδικαστή για την επίσημη καταγραφή των σωματικών βλαβών.

Η αντίδραση της ΕΛ.ΑΣ. ήταν άμεση, προχωρώντας σε σύλληψη του 14χρονου φερόμενου ως δράστη και σύλληψη της μητέρας του με την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου.

Οι αρχές ασφαλείας συνεχίζουν τη διερεύνηση της υπόθεσης με σκοπό την πλήρη ταυτοποίηση των υπόλοιπων ανήλικων που ήταν παρόντες στο σημείο και βιντεοσκοπούσαν. Παράλληλα, εξετάζεται το ψηφιακό υλικό και ερευνάται εάν η συγκεκριμένη ομάδα ανηλίκων έχει προχωρήσει σε παρόμοιες παραβατικές ενέργειες στο παρελθόν.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται το Σάββατο στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών, ο οποίος θα αποφασίσει για την ποινική τους μεταχείριση.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Στιγμές τρόμου στην Πράγα: Βίντεο δείχνει παιδί να πέφτει στις γραμμές του μετρό