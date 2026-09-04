Χανιά: Διακοπή νερού το Σάββατο σε περιοχές της Νέας Κυδωνίας – Ποιες περιοχές επηρεάζονται

Προγραμματισμένη διακοπή στην υδροδότηση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 2026 σε περιοχές της Δημοτικής Ενότητας Νέας Κυδωνίας, λόγω προγραμματισμένης διακοπής ρεύματος από τον ΔΕΔΔΗΕ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χανίων, η διακοπή νερού αναμένεται να διαρκέσει από τις 05:30 έως τις 11:00, καθώς η διακοπή ηλεκτροδότησης επηρεάζει τη λειτουργία αντλιοστασίων και πιεστικών του δικτύου ύδρευσης.

Οι περιοχές που θα επηρεαστούν είναι:

Πάνω Σταλός, στην περιοχή που υδροδοτείται από το αντλιοστάσιο της δεξαμενής Κούμου.



Πενταριανά, Τρούλοι και Ψαθί, οι οποίες υδροδοτούνται από το πιεστικό κάτω από την Εθνική Οδό.



Η υψηλή ζώνη του Σταλού, που υδροδοτείται από το αντλιοστάσιο της δεξαμενής ύδρευσης της Δημοτικής Κοινότητας Σταλού.



Η υψηλή ζώνη της Αγίας Μαρίνας, στις περιοχές που υδροδοτούνται από τα πιεστικά της δεξαμενής ύδρευσης της Δημοτικής Κοινότητας Αγίας Μαρίνας.



Η υψηλή ζώνη της Αγίας Μαρίνας, στην περιοχή που υδροδοτείται από το αντλιοστάσιο ύδρευσης Γερτό Αγίας Μαρίνας.



Ενδέχεται να ολοκληρωθεί νωρίτερα



Η ΔΕΥΑ Χανίων επισημαίνει ότι η διακοπή στην υδροδότηση ενδέχεται να διαρκέσει λιγότερο, εφόσον οι εργασίες του ΔΕΔΔΗΕ ολοκληρωθούν νωρίτερα από το προβλεπόμενο.

Παράλληλα, οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς καθ' όλη τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος της διακοπής τα δίκτυα ύδρευσης θα θεωρούνται υπό πίεση.

Η Δημοτική Επιχείρηση ζητά την κατανόηση των κατοίκων και των επαγγελματιών των περιοχών που θα επηρεαστούν από την προγραμματισμένη διακοπή.

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