Ηράκλειο - Πύλη Παντοκράτορα: Έκτακτο ωράριο την Κυριακή και δωρεάν ξενάγηση από αρχαιολόγους

Με ένα ιδιαίτερο πολιτιστικό κάλεσμα υποδέχεται το κοινό η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 2026, συμμετέχοντας ενεργά στις εκδηλώσεις του «3ου Φεστιβάλ των Τειχών» που διοργανώνει ο Δήμος Ηρακλείου.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των επισκεπτών και των φίλων της ιστορίας της πόλης, η έκθεση για την ιστορία του Ηρακλείου, η οποία στεγάζεται στο εμβληματικό μνημείο της Πύλης Παντοκράτορα των ενετικών τειχών, πρόκειται να λειτουργήσει εκτάκτως με σπαστό ωράριο.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Εφορείας, οι πύλες της έκθεσης θα παραμείνουν ανοιχτές για το κοινό κατά τις εξής ώρες:

Πρωί: 10:00 έως 14:00

Απόγευμα: 18:00 έως 21:00

Ξενάγηση στο επίκεντρο των εκδηλώσεων

Το αποκορύφωμα της ημέρας αναμένεται στις 19:00 το απόγευμα, όπου το εξειδικευμένο προσωπικό της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου θα πραγματοποιήσει δωρεάν ξενάγηση στους χώρους της έκθεσης.

Οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να περιηγηθούν στο ιστορικό μνημείο και να ανακαλύψουν τις άγνωστες πτυχές της διαδρομής και της εξέλιξης της πόλης του Ηρακλείου μέσα στους αιώνες, υπό το πρίσμα της επιστημονικής ματιάς των αρχαιολόγων.

Η δράση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο του «3ου Φεστιβάλ των Τειχών», ενός θεσμού που στοχεύει στην ανάδειξη της ιστορικής οχύρωσης του Ηρακλείου και στη σύνδεση των μνημείων της πόλης με την τοπική κοινωνία και την πολιτιστική δημιουργία.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Φρεγάτα "Κίμων": Εντυπωσιακή υποδοχή στο λιμάνι της Σούδας με αψίδα νερού (βίντεο)

Σχολεία: Απεργία στις 30 Σεπτεμβρίου - Η ανακοίνωση της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας

Εργασία μέχρι τα γεράματα - Τι δείχνουν τα στοιχεία του ΕΦΚΑ