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GOSSIP - LIFESTYLE

Aναστασοπούλου για Παπαδάκη: «Δεν είχε να αποδείξει τίποτα όμως δούλευε σαν να είχε να αποδείξει τα πάντα»

αναστασοπούλου
clock 19:00 | 04/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Η Μαρία Αναστασοπούλου μίλησε στο περιοδικό ok για την επαγγελματική της πορεία στον ΑΝΤ1, την εμπειρία της στο «Καλημέρα Ελλάδα» και στο πλευρό του Γιώργου Παπαδάκη.

«Έχω κρατήσει την εργατικότητά του. Σε όλη μου τη διαδρομή δεν έχω δει άνθρωπο να εργάζεται περισσότερο. Ήταν ένας δημοσιογράφος που δεν είχε να αποδείξει τίποτα σε κανέναν, όμως κάθε μέρα δούλευε σαν να είχε να αποδείξει σε όλους τα πάντα», ανέφερε συγκεκριμένα.

Η γνωστή δημοσιογράφος αναφέρθηκε και στη στιγμή που ο Γιώργος Παπαδάκης αποχώρησε από την εκπομπή αλλά και στην ανακοίνωση πως εκείνη θα είναι η διάδοχος της θέσης του.



«Αυτή η συζήτηση, ειδικά μετά την απώλεια του Γιώργου, θεωρώ ότι δεν έχει νόημα. Ήμουν δύο χρόνια δίπλα του στο “Καλημέρα Ελλάδα” και είναι πάρα πολύ σημαντικό για το βιογραφικό μου. Ήταν φοβερά στενάχωρο ότι έφυγε από την εκπομπή, ήμασταν εκεί στην αποχώρησή του, και λίγους μήνες μετά έφυγε από τη ζωή. Όλα τα υπόλοιπα μου φαίνονται πάρα πολύ μικρά», πρόσθεσε.

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