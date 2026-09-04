Εορτάζει ο Άγιος Σώζων στη διακλάδωση Αρχανών: Εκεί που η πίστη συναντά την ιστορική μνήμη

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Σημείο αναφοράς για την πίστη αλλά και την πλούσια ιστορία της Κρήτης αποτελεί ο Ιερός Ναός του Αγίου Σώζοντος, που βρίσκεται στη διακλάδωση των Κάτω Αρχανών, επί του οδικού άξονα Ηρακλείου - Βιάννου.

Με την πρέπουσα εκκλησιαστική μεγαλοπρέπεια και τη συμμετοχή πλήθους πιστών από την ευρύτερη περιοχή, το γραφικό εκκλησάκι ετοιμάζεται να φορέσει τα γιορτινά του για τον ετήσιο εορτασμό του.

Οι λατρευτικές εκδηλώσεις αρχίζουν την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 2026 (Παραμονή της εορτής) με τον Μέγα Πανηγυρικό Εσπερινό στις 7.00 το απόγευμα, προεξάρχοντος του Αρχιμανδρίτη Δημητρίου Πολιτάκη (ιεροκήρυκος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης).

Ανήμερα της εορτής, τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, στις 7.30 το πρωί θα τελεστεί ο Όρθρος, η πανηγυρική Θεία Λειτουργία και η ευλόγησ των άρτων.

Ένα τοπόσημο πίστης και αντίστασης

Ο ναός του Αγίου Σώζοντος δεν αποτελεί απλώς ένα θρησκευτικό καταφύγιο για τους περαστικούς και τους κατοίκους των Αρχανών. Η τοποθεσία του, ακριβώς πάνω στη διασταύρωση του παλαιού δρόμου με τη νέα εθνική οδό, κουβαλάει βαριά ιστορική κληρονομιά.

Στο συγκεκριμένο σημείο, τον Απρίλιο του 1944, γράφτηκε μία από τις πιο λαμπρές σελίδες της Κρητικής Αντίστασης: Η απαγωγή του Γερμανού Στρατηγού Χάινριχ Κράιπε από τις δυνάμεις της SOE και Κρητικούς αντάρτες.

Σήμερα, το μνημείο που στέκει δίπλα από την εκκλησία θυμίζει στους προσκυνητές και τους επισκέπτες το θάρρος και την αυτοθυσία των ανθρώπων του τόπου.

Οδηγίες για τους προσκυνητές

Λόγω της αυξημένης κίνησης που παρατηρείται κάθε χρόνο κατά το διήμερο του εορτασμού, αλλά και της ιδιαιτερότητας του σημείου (κομβική διασταύρωση), οι αρχές συστήνουν στους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.

Οι πεζοί προσκυνητές που θα κατευθυνθούν προς το ναό καλούνται να τηρούν τα μέτρα ασφαλείας κατά τη μετακίνησή τους στο οδικό δίκτυο.

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