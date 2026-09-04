Κύπελλο Ελλάδας: Την Τετάρτη (9/9) το ματς ΟΦΗ-Νέστος Χρυσούπολης

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Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ανακοίνωσε το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, λίγες ώρες μετά την απόφαση της Επιτροπής Εφέσεων που δικαίωσε τον Αστέρα στην υπόθεση με τον Λεβαδειακό.

Η δεύτερη αγωνιστική περιλαμβάνει τρεις αναμετρήσεις, με τον ΟΦΗ να υποδέχεται την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου τον Νέστο Χρυσούπολης

Η αγωνιστική ανοίγει την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου, με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται τον Βόλο ELABET στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης».

Οι «ερυθρόλευκοι» θα αγωνιστούν μπροστά στο κοινό τους, σε μια αναμέτρηση που έχει οριστεί για τις 21:45.

Την επόμενη ημέρα, Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, ο Κυπελλούχος Ελλάδας ΟΦΗ θα αντιμετωπίσει τον Νέστο Χρυσούπολης στο Παγκρήτιο Στάδιο. Η σέντρα έχει προγραμματιστεί για τις 17:00.

Η αυλαία της 2ης αγωνιστικής πέφτει την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου στην Τρίπολη.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου, 21:45: Ολυμπιακός – Βόλος ELABET, «Γεώργιος Καραϊσκάκης»

Ολυμπιακός – Βόλος ELABET, «Γεώργιος Καραϊσκάκης» Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, 17:00: ΟΦΗ – Νέστος Χρυσούπολης, Παγκρήτιο

ΟΦΗ – Νέστος Χρυσούπολης, Παγκρήτιο Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου, 17:45: Αστέρας – Άρης, «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης»

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