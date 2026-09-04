ΟΦΗ: Τι ισχύει με Νους και Αποστολάκη – Η συμφωνία με τον Ολυμπιακό

Διευκρινίσεις σχετικά με τις επικείμενες μετακινήσεις των Τιάγκο Νους και Γιάννη Αποστολάκη στον Ολυμπιακό δίνει το περιβάλλον του ΟΦΗ, ξεκαθαρίζοντας το τοπίο γύρω από τις δύο υποθέσεις.

Σύμφωνα με όσα μεταφέρονται από την πλευρά της κρητικής ομάδας, τόσο ο Αργεντινός μεσοεπιθετικός όσο και ο 22χρονος Ρεθυμνιώτης μέσος θα συνεχίσουν να αγωνίζονται με τη φανέλα του ΟΦΗ, παρά τη συμφωνία με τους Πειραιώτες.

Στην περίπτωση του Τιάγκο Νους, το συμβόλαιο του ποδοσφαιριστή με τον Ολυμπιακό αναμένεται να τεθεί σε ισχύ από τον Ιανουάριο του 2027.

Μέχρι τότε, ο Αργεντινός παραμένει κανονικά ποδοσφαιριστής του ΟΦΗ. Μάλιστα, από την πλευρά της κρητικής ομάδας ξεκαθαρίζεται ότι δεν πρόκειται για δανεισμό του Νους από τον Ολυμπιακό, αλλά για ποδοσφαιριστή που εξακολουθεί να ανήκει στον ΟΦΗ μέχρι την έναρξη ισχύος της συμφωνίας με την ομάδα του Πειραιά.

Όπως αναφέρεται από το περιβάλλον του ΟΦΗ, ο Νους δεν θα γίνει παίκτης του Ολυμπιακού από την 1η Ιανουαρίου του 2027, αλλά από τις 29 Ιανουαρίου και έπειτα, όταν ο ΟΦΗ θα έχει δώσει το τελευταίο του παιχνίδι για τη League Phase του Europa League απέναντι στη Λεχ Πόζναν.

Τα δεδομένα, ωστόσο, μπορούν να διαφοροποιηθούν σε περίπτωση που ο ΟΦΗ δεν διατηρεί μαθηματικές ελπίδες πρόκρισης στην επόμενη φάση.

Σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, η ένταξη του 25χρονου μεσοεπιθετικού μπορεί να γίνει νωρίτερα στο ρόστερ των “ερυθρόλευκων”

Στον ΟΦΗ μέχρι το καλοκαίρι του 2027 ο Αποστολάκης

Ανάλογη είναι η εικόνα και στην περίπτωση του Γιάννη Αποστολάκη.

Ο 22χρονος μέσος θα παραμείνει κανονικά στον ΟΦΗ μέχρι το καλοκαίρι του 2027, χωρίς να αγωνίζεται ως δανεικός από τον Ολυμπιακό.

Η συγκεκριμένη μεταγραφή έχει, μάλιστα, ιδιαίτερη σημασία για τον ΟΦΗ, καθώς ο Αποστολάκης αποτελεί τον πρώτο ποδοσφαιριστή που προέρχεται από την ακαδημία του συλλόγου και παίρνει μεταγραφή επί εποχής Μιχάλη Μπούση.

Ο Ρεθυμνιώτης μέσος έχει διανύσει όλη τη διαδρομή στα τμήματα υποδομής του ΟΦΗ, πριν φτάσει στην πρώτη ομάδα και πλέον κάνει το επόμενο σημαντικό βήμα στην καριέρα του.