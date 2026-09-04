Στα βιβλία της ιστορίας ο Σπύρος Χρυσικόπουλος – Πέρασε κολυμπώντας από την Ελλάδα στην Ιταλία

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Ένα επίτευγμα που γράφει τη δική του σελίδα στην ιστορία των κολυμβητικών διαδρομών ανοιχτής θάλασσας πέτυχε ο Σπύρος Χρυσικόπουλος, ολοκληρώνοντας την πρώτη καταγεγραμμένη κολύμβηση από την Ελλάδα έως την Ιταλία.

Ο Έλληνας υπερ-κολυμβητής κατάφερε να διασχίσει το Ιόνιο, καλύπτοντας μια απόσταση 91,4 χιλιομέτρων, σε μια εξαιρετικά απαιτητική προσπάθεια που διήρκεσε συνολικά 31 ώρες και 50 λεπτά.

Από τους Οθωνούς στη Σάντα Μαρία ντι Λέουκα



Η μεγάλη πρόκληση ξεκίνησε τη Δευτέρα 31 Αυγούστου από τους Οθωνούς, το δυτικότερο σημείο της Ελλάδας και ένα από τα Διαπόντια Νησιά.

Μετά από περισσότερες από 31 ώρες συνεχούς προσπάθειας μέσα στη θάλασσα, ο Χρυσικόπουλος έφτασε την Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου στη Σάντα Μαρία ντι Λέουκα, στο νοτιοανατολικό άκρο της Ιταλίας.

Η απόσταση που κάλυψε και η διάρκεια της προσπάθειας αποτυπώνουν το μέγεθος του εγχειρήματος, το οποίο απαιτούσε τεράστια σωματική αντοχή αλλά και ιδιαίτερη ψυχική δύναμη.

Καταγράφηκε από τη Marathon Swimmers Federation



Τα στοιχεία της προσπάθειας καταγράφηκαν από τη Marathon Swimmers Federation, έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό που ασχολείται με την υποστήριξη και την καταγραφή μεγάλων αποστάσεων στην αυτόνομη κολύμβηση ανοιχτής θάλασσας.

Η καταγραφή προσδίδει ιδιαίτερη σημασία στο εγχείρημα, καθώς πρόκειται για μια διαδρομή που συνδέει δύο χώρες μέσω ανοιχτής θάλασσας και μέχρι σήμερα δεν είχε καταγραφεί ως ολοκληρωμένη κολυμβητική διάσχιση.

Το «ραντεβού» με την ιστορία



Πριν από την έναρξη της προσπάθειας, ο Σπύρος Χρυσικόπουλος είχε μοιραστεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφίες από την προετοιμασία του.

Πάνω στο σκάφος υποστήριξης, έχοντας λάβει τα απαραίτητα μέτρα προστασίας από τον ήλιο και φορώντας τον εξοπλισμό του, ήταν έτοιμος να ξεκινήσει μια από τις πιο δύσκολες προκλήσεις της αθλητικής του πορείας.

Και τελικά, μετά από 91,4 χιλιόμετρα και 31 ώρες και 50 λεπτά, έφτασε στην ιταλική ακτή, ολοκληρώνοντας μια προσπάθεια που περνά πλέον στην ιστορία της κολύμβησης ανοιχτής θάλασσας.

Το κατόρθωμα του Σπύρου Χρυσικόπουλου αποτελεί ακόμη μία απόδειξη των ορίων που μπορεί να ξεπεράσει ο ανθρώπινος οργανισμός, όταν η σωματική προετοιμασία συνδυάζεται με επιμονή, πειθαρχία και ισχυρή ψυχική αντοχή.

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