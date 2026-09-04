Καιρός: Επιστρέφει η ζέστη από την Κυριακή – Πότε έρχεται η ουσιαστική αλλαγή

Μπορεί το σκηνικό του καιρού να αποκτά για λίγες ημέρες πιο φθινοπωρινά χαρακτηριστικά, ωστόσο το καλοκαίρι φαίνεται πως δεν έχει πει ακόμη την τελευταία του λέξη. Οι προγνώσεις των μετεωρολόγων δείχνουν νέα άνοδο της θερμοκρασίας από την Κυριακή, με τη ζέστη να επιμένει και τις επόμενες ημέρες.



Η πρόσκαιρη αλλαγή του καιρού που βρίσκεται σε εξέλιξη φέρνει βροχές, καταιγίδες, ισχυρούς ανέμους και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας σε αρκετές περιοχές της χώρας. Πρόκειται, ωστόσο, για μια σύντομη φθινοπωρινή παρένθεση, καθώς από την Κυριακή ο υδράργυρος αναμένεται να κινηθεί και πάλι ανοδικά.



Νέα άνοδος της θερμοκρασίας



Σύμφωνα με τις τελευταίες προγνώσεις, η θερμοκρασία θα αρχίσει να ανεβαίνει εκ νέου από την Κυριακή, με τις υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες να διατηρούνται μέχρι περίπου τα μέσα της επόμενης εβδομάδας.

Οι εκτιμήσεις του Σάκη Αρναούτογλου δείχνουν ότι η ζέστη αναμένεται να επιμείνει μέχρι περίπου τις 10 Σεπτεμβρίου, με μικρές αυξομειώσεις. Στη συνέχεια, τα προγνωστικά στοιχεία δείχνουν μια πιο οργανωμένη μεταβολή του καιρού.





Το πρώτο «παράθυρο» για φθινόπωρο



Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στο διάστημα 11 έως 13 Σεπτεμβρίου.

Οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για αισθητή υποχώρηση της θερμοκρασίας μετά τις 11 του μήνα, ενώ παράλληλα αυξάνονται οι πιθανότητες για βροχές και καταιγίδες. Σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου, η μεταβολή μπορεί να είναι πιο έντονη στις 10-11 Σεπτεμβρίου και να συνοδευτεί από τοπικά ισχυρά φαινόμενα έως και τις 13 του μήνα.



Δεν αναμένεται, πάντως, απότομη έλευση χειμωνιάτικων θερμοκρασιών. Σε ορισμένες περιοχές οι μέγιστες τιμές ενδέχεται να κινηθούν ακόμη και στους 27-28 βαθμούς Κελσίου, σηματοδοτώντας όμως μια σαφέστερη μετάβαση σε φθινοπωρινές συνθήκες.

Μέχρι τότε… επιμένει το καλοκαίρι



Έτσι, παρά τη σημερινή πρόσκαιρη δροσιά και τα φαινόμενα αστάθειας, το καλοκαίρι φαίνεται ότι θα κάνει ακόμη μία δυναμική εμφάνιση.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται να χαρακτηριστεί από νέα άνοδο της θερμοκρασίας, πριν από την πιθανή σημαντικότερη αλλαγή του σκηνικού γύρω στις 10-11 Σεπτεμβρίου.

Με βάση τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία, λοιπόν, η ημερομηνία που συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον είναι η 11η Σεπτεμβρίου, όταν αναμένεται να ξεκινήσει η αισθητή υποχώρηση του υδραργύρου και να ανοίξει ο δρόμος για πιο φθινοπωρινές ημέρες.

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