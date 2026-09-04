ΠΑΡ.04 Σεπ 2026 14:30
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
GOSSIP - LIFESTYLE

Μπέζος: «Οι μεγάλοι καλλιτέχνες είναι πολύ εγωιστές – Μας κατακλύζει η μετριότητα»

μπεζος
clock 20:00 | 04/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Ο Γιάννης Μπέζος σε συνέντευξή του στο MEGA News 104,6 και την εκπομπή «Υπαρκτός Σχολιασμός» μίλησε την ανάγκη που βρίσκεται πίσω από κάθε ουσιαστική καλλιτεχνική δημιουργία.

«Ό,τι και να πάρετε από τους αρχαίους τραγικούς μέχρι τους μεγάλους καλλιτέχνες των καιρών μας, μια μεγάλη ανάγκη τα δημιουργεί. Όταν λέω ανάγκη δεν είναι, δεν μιλάμε για κοινωνική ανάγκη μόνο, είναι και προσωπική ανάγκη του καλλιτέχνη. Δηλαδή να καταθέσει κάτι, να καταθέσει έναν κόσμο που έχει μέσα του, με τον οποίο τον οποίο θέλει να μοιραστεί με έναν τρόπο.

Οι μεγάλοι καλλιτέχνες συνήθως είναι πολύ εγωιστές. Παρ’ όλα αυτά θέλουν αυτό που δημιουργούν, αυτό που καταθέτουν, να γίνεται κοινή ανάσα με τους υπόλοιπους. Το κάνει και αυτός από μία ανάγκη. Θέλει κάτι να κάνει. Θέλει ένα ρεπερτόριο», είπε.

«Επειδή πολλές φορές μας κατακλύζει η μετριότητα, ο καλλιτέχνης ο οποίος σέβεται τον εαυτό του πάντα αναζητάει μία ανάσα και θα πάει σε αυτά τα πράγματα υποχρεωτικά για να μπορέσει να αντέξει. Εννοώ ο καλλιτέχνης ο οποίος έχει ενδιαφέρον.

Τώρα, αν δεν έχει ενδιαφέρον, θα είναι καταδικασμένος να ζει στη μετριότητα και θα απευθύνεται σε θεατές και ακροατές που του μοιάζουν. Ενώ οι μεγάλοι καλλιτέχνες, όπως ο Θεοδωράκης ή όπως ο Χατζιδάκις, συνομιλούσαν με ανθρώπους οι οποίοι ήταν αντάξιοί τους», πρόσθεσε.

Διαβάστε επίσης 

Η Αμαλία Κωστοπούλου μιλά για πρώτη φορά για τον γάμο της

Χρηστίδου: Η επίσημη ανακοίνωση του MEGA για τη μετακίνηση της στην καθημερινή ζώνη

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Γιάννης Μπέζος υποκριτική
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis