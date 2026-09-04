Κακάπο: Αυξάνεται ο πληθυσμός του βαρύτερου παπαγάλου του κόσμου που δεν πετάει

Μια σημαντική νίκη για την προστασία του κακάπο, του βαρύτερου παπαγάλου στον κόσμο, καθώς ο πληθυσμός του ξεπέρασε για πρώτη φορά εδώ και περίπου 75 χρόνια τα 300 πτηνά. Η φετινή αναπαραγωγική περίοδος ήταν η πιο επιτυχημένη στην ιστορία του προγράμματος διάσωσης, χάρη στην αφθονία καρπών ενός ενδημικού δέντρου της Νέας Ζηλανδίας.

Συνολικά 90 νεοσσοί προστέθηκαν επίσημα στον πληθυσμό την 1η Σεπτεμβρίου, ανεβάζοντας τον αριθμό των κακάπο στα 325. Πρόκειται για τον υψηλότερο αριθμό από τότε που ξεκίνησαν οι συστηματικές προσπάθειες ανάκαμψης του είδους. «Είναι φανταστικό να βλέπουμε επιτέλους τον πληθυσμό να αυξάνεται», δήλωσε η Deidre Vercoe, υπεύθυνη επιχειρήσεων του προγράμματος ανάκαμψης κακάπο του υπουργείου Προστασίας της Νέας Ζηλανδίας.

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Από τα 51 στα 325

Το κακάπο είναι ο μοναδικός νυχτόβιος και άπτερος παπαγάλος στον κόσμο. Κάποτε ήταν ιδιαίτερα διαδεδομένος στη Νέα Ζηλανδία, όμως η εισαγωγή θηρευτών, όπως οι γάτες και οι ερμίνες, οδήγησε τον πληθυσμό του σχεδόν στην εξαφάνιση στις αρχές του 20ού αιώνα. Το 1995 ξεκίνησε ειδικό πρόγραμμα διάσωσης, όταν είχαν απομείνει μόλις 51 κακάπο. Έκτοτε, οι επιστήμονες και οι υπηρεσίες προστασίας της φύσης αντιμετωπίζουν μια σειρά από προβλήματα, μεταξύ άλλων τη χαμηλή γενετική ποικιλότητα, τη στειρότητα και τα χαμηλά ποσοστά εκκόλαψης.

Найважчі папуги у світі: популяція рідкісних какапо вперше за 75 років перевищила 300 особинhttps://t.co/sqe2TpHnLP pic.twitter.com/71zd4DY0S0 — УП.Життя (@UPZhyttya) September 1, 2026

Σήμερα, τα κακάπο ζουν σε τρία ειδικά προστατευμένα καταφύγια, σε νησιά χωρίς θηρευτές στα ανοικτά του Νότιου Νησιού της Νέας Ζηλανδίας.

Αναπαράγονται μόνο όταν υπάρχει άφθονη τροφή. Ο πληθυσμός των κακάπο ξεπέρασε τα 300 πτηνά για πρώτη φορά εδώ και 75 χρόνια, μετά από μια ιστορική περίοδο αναπαραγωγής.

Η αναπαραγωγή των κακάπο παρουσιάζει μια ιδιαιτερότητα που κάνει την ανάκαμψη του είδους ιδιαίτερα δύσκολη. Τα πτηνά αναπαράγονται μόλις κάθε δύο έως τέσσερα χρόνια, όταν τα ενδημικά δέντρα ρίμου παράγουν μεγάλες ποσότητες καρπών. Φέτος, έπειτα από αναμονή τεσσάρων ετών, η μεγάλη παραγωγή καρπών ενεργοποίησε την αναπαραγωγική περίοδο και οδήγησε σε αριθμό-ρεκόρ γεννήσεων. «Στα πρώτα χρόνια του προγράμματος ανάκαμψης χρειάστηκαν 16 χρόνια για να παραχθούν τόσοι νεοσσοί», ανέφερε η Vercoe.

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Ο παπαγάλος που δεν πετάει

Τα κακάπο μπορούν να ζήσουν από 60 έως 80 χρόνια και να φτάσουν σε βάρος έως και τα 4 κιλά. Είναι νυχτόβια, δεν πετούν και ξεχωρίζουν για την ιδιαίτερη συμπεριφορά τους. Κατά την περίοδο αναπαραγωγής, τα αρσενικά συγκεντρώνονται σε ειδικούς χώρους που ονομάζονται «lek» και εκπέμπουν έναν βαθύ, χαρακτηριστικό ήχο, γνωστό ως «boom». Ο ήχος παράγεται μέσω αεροφόρων σάκων στο στήθος τους και μπορεί να ταξιδέψει έως και 5 χιλιόμετρα. Μετά το ζευγάρωμα, τα θηλυκά γεννούν συνήθως από ένα έως τέσσερα αυγά και αναλαμβάνουν μόνα τους τη φροντίδα των αυγών και των νεοσσών για περίπου έξι μήνες. Οι νεοσσοί θεωρούνται αρκετά ανεξάρτητοι για να καταγραφούν στον συνολικό πληθυσμό όταν φτάσουν περίπου τις 150 ημέρες ζωής. Ο νεότερος νεοσσός της φετινής περιόδου ήταν το θηλυκό Awarua-A3, που εκκολάφθηκε στις 30 Μαρτίου.

Der seltene Kākāpō kann nicht fliegen und vermehrt sich nur alle paar Jahre. Jetzt sorgt eine Rekordsaison in Neuseeland für 90 neue Jungvögel. https://t.co/Y3MLV934cc — L'essentiel DE (@lessentielde) September 1, 2026

Τα βλέμματα πλέον στο 2028

Οι εκτιμήσεις δείχνουν ότι η επόμενη αναπαραγωγική περίοδος μπορεί να ξεκινήσει ακόμη και το 2028. Παρά το ιστορικό ορόσημο των 325 πτηνών, οι υπεύθυνοι του προγράμματος γνωρίζουν ότι η επιβίωση του είδους παραμένει εύθραυστη. «Θα σταματήσουμε για λίγο για να αναλογιστούμε αυτή την αξιοσημείωτη χρονιά, αλλά ήδη κοιτάμε προς το 2028 και προετοιμαζόμαστε για όσα μπορεί να ακολουθήσουν», δήλωσε η Vercoe. Η αύξηση του πληθυσμού αποτελεί σημαντική επιτυχία για ένα είδος που βρέθηκε ένα βήμα πριν από την εξαφάνιση, αλλά η αργή αναπαραγωγή και τα γενετικά προβλήματα σημαίνουν ότι η προσπάθεια προστασίας του κακάπο θα χρειαστεί να συνεχιστεί για πολλά ακόμη χρόνια.

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