«Harry Potter»: Κυκλοφόρησε το τρέιλερ της πρώτης σεζόν της νέας σειράς

Οι φανς είναι ξετρελαμένοι αφού πλέον το νέο τρέιλερ της σειράςHarry Potter κυκλοφόρησε, προσφέροντας μια φρέσκια ματιά στην ανανεωμένη εκδοχή του κόσμου της μαγείας που ετοιμάζεται να κατακτήσει τη μικρή οθόνη.

Σύμφωνα με το Variety και όπως φαίνεται στο τρέιλερ, o πρωτοεμφανιζόμενος Ντόμινικ ΜακΛάφλιν (Dominic McLaughlin) υποδύεται τον Harry Potter, στο ρόλο που σφράγισε τη μεγάλη οθόνη ο Ντάνιελ Ράντκλιφ (Daniel Radcliffe).

Μαζί του, ο Αλάστερ Στάουτ (Alastair Stout) και η Αραμπέλα Στάντον (Arabella Stanton) ενσαρκώνουν τους κολλητούς του φίλους, Ron Weasley και Hermione Granger καθώς ξεκινούν τα πρώτα τους βήματα στη Σχολή Μαγείας Χόγκουαρτς.

Το τρέιλερ δείχνει τον Harry, τον Ron και την Hermione να φτάνουν στο Χόγκουαρτς και να συμμετέχουν στην τελετή της Επιλογής, όπου και οι τρεις τοποθετούνται στον οίκο του Gryffindor. Ο Harry γνωρίζει το προσωπικό του Χόγκουαρτς, ανάμεσα στους οποίους τον Dumbledore, τον Snape, τη McGonagall και τον Hagrid ενώ παρακολουθεί μαθήματα μαγείας όπως βοτανολογία και ξόρκια και δοκιμάζει να παίξει το άθλημα του Κουίντιτς.

Παράλληλα, έρχεται αντιμέτωπος με το μυστήριο της Φιλοσοφικής Λίθου, το οποίο προσπαθεί να διαλευκάνει μαζί με τους φίλους του.

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