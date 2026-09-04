Ρένα Παπαδάκη-Σκαλίδη: Αντιδήμαρχος Υπηρεσίας για το Σαββατοκύριακο 5 και 6 Σεπτεμβρίου

Η Αντιδήμαρχος Ρένα Παπαδάκη-Σκαλίδη θα είναι η Αντιδήμαρχος Υπηρεσίας για το Σάββατο 5 και την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 2026.
Υπενθυμίζουμε ότι οι Δημότες μπορούν να καλούν στο 2813409409 για κάθε πρόβλημα που θα προκύψει, προκειμένου να διευθετηθεί στο συντομότερο δυνατό χρόνο.
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