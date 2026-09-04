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ΚΟΣΜΟΣ

Από το Χόλιγουντ στον ωκεανό: Το καταφύγιο του Μάρλον Μπράντο στην Πολυνησία (εικόνες)

νησι μαρλον μπράντο
clock 19:57 | 04/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Το 1966, γοητευμένος από την άγρια ομορφιά της Γαλλικής Πολυνησίας κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας «Η Ανταρσία του Μπάουντι», ο Μάρλον Μπράντο αγόρασε την ατόλη Τετιαρόα.

Το όραμά του ήταν πρωτοποριακό για την εποχή. Ήθελε να δημιουργήσει έναν επίγειο παράδεισο όπου η επιστήμη, η οικολογία και η βιώσιμη διαβίωση θα συνυπήρχαν αρμονικά.

Σήμερα, δεκαετίες μετά, το όραμα αυτό όχι μόνο παραμένει ζωντανό, αλλά σημειώνει και ιστορικές επιτυχίες. Η Τετιαρόα έχει εξελιχθεί σε ένα από τα σημαντικότερα θαλάσσια καταφύγια στον κόσμο για την προστασία της πράσινης χελώνας (Chelonia mydas).

θαλασσια χελωνα

Χάρη σε αυστηρά προγράμματα προστασίας και τη συστηματική δουλειά περιβαλλοντικών οργανώσεων, καταγράφηκε ένα εντυπωσιακό ρεκόρ: 15.614 νεογέννητα χελωνάκια κατάφεραν να βγουν με ασφάλεια από τις φωλιές τους και να φτάσουν στον ωκεανό μέσα σε μία μόνο αναπαραγωγική σεζόν.

νησι μαρλον μπράντο

Στο νησί λειτουργεί πλέον το υπερπολυτελές οικολογικό θέρετρο The Brando, το οποίο χρηματοδοτεί έναν μόνιμο επιστημονικό σταθμό.

οικολογικό θέρετρο The Brando

Εκεί, ερευνητές από όλο τον κόσμο μελετούν τη θαλάσσια ζωή και θωρακίζουν το οικοσύστημα απέναντι στην κλιματική αλλαγή.

Η κληρονομιά του Μάρλον Μπράντο στην Πολυνησία αποδεικνύει ότι η σωστή περιβαλλοντική διαχείριση μπορεί να αναγεννήσει την άγρια φύση.

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