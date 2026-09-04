Από το Χόλιγουντ στον ωκεανό: Το καταφύγιο του Μάρλον Μπράντο στην Πολυνησία (εικόνες)

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Το 1966, γοητευμένος από την άγρια ομορφιά της Γαλλικής Πολυνησίας κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας «Η Ανταρσία του Μπάουντι», ο Μάρλον Μπράντο αγόρασε την ατόλη Τετιαρόα.

Το όραμά του ήταν πρωτοποριακό για την εποχή. Ήθελε να δημιουργήσει έναν επίγειο παράδεισο όπου η επιστήμη, η οικολογία και η βιώσιμη διαβίωση θα συνυπήρχαν αρμονικά.

Σήμερα, δεκαετίες μετά, το όραμα αυτό όχι μόνο παραμένει ζωντανό, αλλά σημειώνει και ιστορικές επιτυχίες. Η Τετιαρόα έχει εξελιχθεί σε ένα από τα σημαντικότερα θαλάσσια καταφύγια στον κόσμο για την προστασία της πράσινης χελώνας (Chelonia mydas).

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Χάρη σε αυστηρά προγράμματα προστασίας και τη συστηματική δουλειά περιβαλλοντικών οργανώσεων, καταγράφηκε ένα εντυπωσιακό ρεκόρ: 15.614 νεογέννητα χελωνάκια κατάφεραν να βγουν με ασφάλεια από τις φωλιές τους και να φτάσουν στον ωκεανό μέσα σε μία μόνο αναπαραγωγική σεζόν.

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Στο νησί λειτουργεί πλέον το υπερπολυτελές οικολογικό θέρετρο The Brando, το οποίο χρηματοδοτεί έναν μόνιμο επιστημονικό σταθμό.

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Εκεί, ερευνητές από όλο τον κόσμο μελετούν τη θαλάσσια ζωή και θωρακίζουν το οικοσύστημα απέναντι στην κλιματική αλλαγή.

Η κληρονομιά του Μάρλον Μπράντο στην Πολυνησία αποδεικνύει ότι η σωστή περιβαλλοντική διαχείριση μπορεί να αναγεννήσει την άγρια φύση.

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