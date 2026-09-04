Μην αφήνετε το μαγειρεμένο φαγητό να κρυώσει εκτός ψυγείου

Ένας παλιός κανόνας της κουζίνας λέει να αφήνουμε το μαγειρεμένο φαγητό να κρυώσει εντελώς πριν το βάλουμε στο ψυγείο. Όμως, σύμφωνα με τους κανόνες ασφάλειας τροφίμων, αυτό μπορεί να είναι λάθος. Το πρόβλημα είναι η παρατεταμένη παραμονή του φαγητού σε θερμοκρασία δωματίου, όπου ορισμένα βακτήρια μπορούν να πολλαπλασιαστούν γρήγορα.

Ζυμαρικά, κρέας, κοτόπουλο ή άλλα μαγειρεμένα φαγητά δεν χρειάζεται λοιπόν να μένουν για ώρες στον πάγκο. Μπορούν να μπουν στο ψυγείο ενώ είναι ακόμη ζεστά, αρκεί να μην πρόκειται για μια τεράστια ποσότητα που θα ανεβάσει σημαντικά τη θερμοκρασία του ψυγείου. Η καλύτερη πρακτική, ειδικά για μεγάλες ποσότητες, είναι να μοιράζουμε το φαγητό σε μικρά και ρηχά δοχεία, ώστε να κρυώσει γρηγορότερα και ομοιόμορφα.

Ο βασικός κανόνας είναι ένας. Δηλαδή, τα μαγειρεμένα φαγητά δεν πρέπει να μένουν εκτός ψυγείου για περισσότερο από δύο ώρες. Σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος, το χρονικό περιθώριο είναι ακόμη μικρότερο. Ο λόγος είναι ότι στη λεγόμενη «επικίνδυνη ζώνη» θερμοκρασιών, περίπου από 4 έως 60 βαθμούς Κελσίου, μπορούν να αναπτυχθούν βακτήρια όπως το Bacillus cereus, το Clostridium perfringens και ο Staphylococcus aureus. Και το πιο ύπουλο; Η παρουσία τους δεν είναι απαραίτητα αντιληπτή από τη μυρωδιά, τη γεύση ή την εμφάνιση του φαγητού.

Όσο για τα περισσεύματα, εφόσον έχουν αποθηκευτεί σωστά στο ψυγείο, γενικά μπορούν να καταναλωθούν μέσα σε τρεις έως πέντε ημέρες. Άρα, ξεχάστε το «άστο να κρυώσει εντελώς». Στην ασφάλεια τροφίμων, το ζητούμενο είναι γρήγορη ψύξη και σωστή συντήρηση.

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