ΕΛΑΣ: Δεύτερη ευκαιρία σε δανειολήπτες ή εγγυητές που έχασαν την περιουσία τους την περίοδο της κρίσης

Στα μέτρα που προτείνει η ΕΛΑΣ για τους δανειολήπτες την περίοδο της κρίσης και για όσους σήμερα βρίσκονται αντιμέτωποι «με ασφυκτική πίεση εξαιτίας της πληθωριστικής κρίσης», αναφέρθηκε από τη Θεσσαλονίκη η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος, Άννα Παπαδοπούλου.

«Δίνουμε πραγματική δεύτερη ευκαιρία σε δανειολήπτες ή σε εγγυητές που έχασαν την περιουσία τους για δάνεια που δόθηκαν στα χρόνια της κρίσης», ανέφερε η κ. Παπαδοπούλου σε βίντεο που αναρτήθηκε στους λογαριασμούς κοινωνικής δικτύωσης της ΕΛΑΣ, και πρόσθεσε:

«Ανακτούν φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα ώστε να μπορούν να ενταχθούν ξανά στην οικονομική ζωή, να εργαστούν, να επιχειρήσουν, να σταθούν στα πόδια τους.

Όσοι κατάφεραν, υπερβάλλοντας δυνάμεις, να είναι συνεπείς μέσα από ρυθμίσεις διαγράφονται από τον Τειρεσία. Και όσοι σήμερα βρίσκονται εκ νέου σε ασφυκτική πίεση εξαιτίας της πληθωριστικής κρίσης, επαναλαμβάνουμε το πρόγραμμα του 2015 για ρυθμίσεις σε φορολογικές και ασφαλιστικές οφειλές 120 δόσεις στη βασική οφειλή με διαγραφή προσαυξήσεων».

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