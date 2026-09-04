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ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Θερμοκρασία 45,7 βαθμών Κελσίου καταγράφηκε στην Ανδαλουσία

ΚΑΥΣΩΝΑς ΙΣΠΑΝΙΑ
clock 21:35 | 04/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Θερμοκρασία 45,7 βαθμών Κελσίου καταγράφηκε χθες, Πέμπτη, στο Ελ Γρανάδο, στη νοτιοδυτική άκρη της Ισπανίας, ρεκόρ για τον μήνα Σεπτέμβριο και η υψηλότερη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί από τις αρχές της χρονιάς στη χώρα, ανακοίνωσε σήμερα η Μετεωρολογική Υπηρεσία Aemet.

Το προηγούμενο ρεκόρ των 45,7 βαθμών Κελσίου είχε καταγραφεί στο Μοντόρο, επίσης στην Ανδαλουσία, στις 6 Σεπτεμβρίου 2016.

Μερικές περιοχές της Ανδαλουσίας -- όχι όμως εκείνη όπου βρίσκεται το Ελ Γρανάδο-- είχαν τεθεί σε κόκκινο συναγερμό για καύσωνα για κάποιες ώρες χθες από την Aemet, που είχε πει ότι ήταν η πρώτη φορά από τη δημιουργία του συστήματος προειδοποιήσεων το 2007 που ενεργοποιήθηκε σε αυτό το επίπεδο τον Σεπτέμβριο για τον λόγο αυτόν.

Όπως και μεγάλο μέρος της Ευρώπης, η Ισπανία βιώνει φέτος ένα ιδιαίτερα ζεστό καλοκαίρι, με κύματα καύσωνα να διαδέχονται το ένα το άλλο, μέχρι και το τελευταίο αυτή την εβδομάδα.

Ο Ιούλιος του 2026 ήταν ο πιο ζεστός που έχει καταγραφεί ποτέ στην Ισπανία, στα επίπεδα του Ιουλίου του 2022, σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία.

Ο έβδομος μήνας του χρόνου, που σημαδεύτηκε από πυρκαγιές πρωτοφανούς έκτασης στην Ισπανία, ήταν επίσης ο πιο ξηρός από την αρχή καταγραφής των στοιχείων το 1961, διευκρίνισε η Aemet.

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