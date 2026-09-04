Στη "μάχη" της Θεσσαλονίκης οι αστυνομικοί του Ηρακλείου: Δυναμική παρουσία και μήνυμα ενότητας

Μήνυμα ενότητας, αποφασιστικότητας και διεκδίκησης έστειλε η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Ηρακλείου, συμμετέχοντας μαζικά στη μεγάλη Πανελλαδική Διαμαρτυρία των ενστόλων στον Λευκό Πύργο.

Οι αστυνομικοί του Ηρακλείου, πλαισιωμένοι από συναδέλφους τους από ολόκληρη την Κρήτη, ταξίδεψαν στη συμπρωτεύουσα για να ενώσουν τη φωνή τους με χιλιάδες ένστολους από κάθε γωνιά της Ελλάδας, στο πλαίσιο των καθιερωμένων κινητοποιήσεων κατά την περίοδο των εγκαινίων της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Το κεντρικό σύνθημα της κινητοποίησης, «Με ΤΙΜΗ υπηρετούμε – ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ απαιτούμε!», αποτύπωσε πλήρως το κλίμα και τα αιτήματα των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων, οι οποίοι ζητούν έμπρακτη στήριξη από την Πολιτεία και άμεση επίλυση των χρόνιων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν.

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Σε ανακοίνωσή της, η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ηρακλείου τονίζει:«Δεν είμαστε μόνοι. Είμαστε πολλοί. Είμαστε ενωμένοι. Είμαστε αποφασισμένοι. Η παρουσία μας στη Θεσσαλονίκη δεν είναι απλώς συμβολική. Είναι δέσμευση ότι θα συνεχίσουμε μαζί, δυνατά και αδιαπραγμάτευτα, μέχρι τη δικαίωση.»

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Οι ένστολοι ξεκαθάρισαν ότι η κάθοδος στους δρόμους αποτελεί την αρχή ενός νέου κύκλου αγώνων για την προάσπιση των εργασιακών τους δικαιωμάτων, την αναγνώριση της επικινδυνότητας του επαγγέλματός τους και τη διασφάλιση της αξιοπρέπειας του Έλληνα αστυνομικού.

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