Η Αυστραλία μετακινείται συνεχώς: 7 εκατοστά τον χρόνο και οδεύει προς μια νέα υπερήπειρο

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Η Αυστραλία δεν παραμένει σταθερή στη θέση που τη βλέπουμε στους σημερινούς χάρτες. Η ήπειρος και η τεκτονική πλάκα που τη μεταφέρει κινούνται προς βορρά-βορειοανατολικά περίπου επτά εκατοστά τον χρόνο, μια ταχύτητα που την καθιστά την ταχύτερα κινούμενη ηπειρωτική ξηρά στη Γη.

Τα επτά εκατοστά μπορεί να μοιάζουν ασήμαντα στην καθημερινότητα, όμως σε βάθος εκατομμυρίων ετών μετατρέπονται σε εκατοντάδες χιλιόμετρα. Η κίνηση της Αυστραλίας έχει ήδη συνέπειες στη Νοτιοανατολική Ασία, ενώ γεωδυναμικά μοντέλα εξετάζουν το ενδεχόμενο η ήπειρος να αποτελέσει μέρος της Αμάσιας, μιας πιθανής νέας υπερηπείρου, σε περίπου 200 έως 300 εκατομμύρια χρόνια.

Επτά εκατοστά τον χρόνο είναι εξαιρετικά γρήγορα για ήπειρο

Οι τεκτονικές πλάκες δεν κινούνται όλες με την ίδια ταχύτητα. Σε ορισμένες περιοχές μετακινούνται λιγότερο από ένα εκατοστό τον χρόνο, ενώ τμήματα ταχέως κινούμενων ωκεάνιων πλακών μπορούν να ξεπεράσουν τα 10 εκατοστά.

Η διάκριση για την Αυστραλία είναι πιο συγκεκριμένη: πρόκειται για την ταχύτερα κινούμενη ηπειρωτική ξηρά, όχι για το ταχύτερα κινούμενο τμήμα της λιθόσφαιρας γενικά.

Μελέτες σεισμικής δραστηριότητας της Αυστραλιανής Πλάκας και του ανώτερου μανδύα δίνουν τον ευρέως χρησιμοποιούμενο ρυθμό των περίπου επτά εκατοστών τον χρόνο προς βορρά-βορειοανατολικά.

Η ακριβής ταχύτητα διαφέρει ανάλογα με το σημείο μέτρησης και το σύστημα αναφοράς.

Πώς μετράται μια τόσο αργή κίνηση

Μόνιμοι σταθμοί δορυφορικού εντοπισμού που είναι εγκατεστημένοι σε ολόκληρη την Αυστραλία υπολογίζουν επανειλημμένα τη θέση τους.

Μία μόνο μέτρηση έχει αβεβαιότητα, όμως χιλιάδες παρατηρήσεις που συγκεντρώνονται επί χρόνια αποκαλύπτουν μια σαφή ταχύτητα και κατεύθυνση κίνησης.

Οι σταθμοί στο σχετικά σταθερό εσωτερικό της ηπείρου κινούνται γενικά προς την ίδια κατεύθυνση. Οι επιστήμονες μπορούν έτσι να διαχωρίσουν την κοινή κίνηση της τεκτονικής πλάκας από μικρότερες μεταβολές που προκαλούνται από σεισμούς, καθιζήσεις, αλλαγές στα υπόγεια ύδατα ή την εποχική ανακατανομή του νερού.

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Αυτές οι μικρότερες μετακινήσεις μπορούν να φτάσουν τα χιλιοστά και είναι πραγματικές, όμως επικάθονται πάνω στη μεγαλύτερη και διαρκή τεκτονική κίνηση.

Τα επτά εκατοστά τον χρόνο αντιστοιχούν σε περίπου 0,19 χιλιοστά την ημέρα. Κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να αισθανθεί το έδαφος να μετακινείται τόσο λίγο.

Ένα γεωδαιτικό όργανο, όμως, μπορεί να εντοπίσει την τάση όταν παρακολουθεί τα ίδια σημεία για αρκετό χρονικό διάστημα.

Η Αυστραλία χρειάστηκε να «διορθώσει» τις συντεταγμένες της

Η κίνηση δεν έχει μόνο θεωρητικό ενδιαφέρον. Το προηγούμενο αυστραλιανό σύστημα συντεταγμένων, το Geocentric Datum of Australia 1994, βασιζόταν στη θέση της ηπείρου στις αρχές του 1994.

Η γη συνέχισε να κινείται ενώ οι συντεταγμένες παρέμεναν σταθερές. Μέχρι το 2020, η διαφορά ανάμεσα στο παλαιό σύστημα και ένα σύγχρονο παγκόσμιο σύστημα αναφοράς είχε φτάσει περίπου τα 1,8 μέτρα.

Η απόκλιση έγινε ιδιαίτερα σημαντική καθώς οι δορυφορικές τεχνολογίες έφτασαν σε ακρίβεια εκατοστών.

Η εξέλιξη αυτή επηρεάζει τις τοπογραφικές μετρήσεις, τη γεωργία ακριβείας, τις κατασκευές, την καθοδήγηση μηχανημάτων και κάθε εφαρμογή που συνδυάζει παλαιούς χάρτες με σύγχρονες δορυφορικές συντεταγμένες.

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Η Αυστραλία υιοθέτησε έτσι το GDA2020, ένα στατικό σύστημα αναφοράς που αντιστοιχεί στην προβλεπόμενη θέση της ηπείρου την 1η Ιανουαρίου 2020. Παράλληλα, ανέπτυξε ένα σύστημα αναφοράς που λαμβάνει υπόψη τη συνεχιζόμενη κίνηση της τεκτονικής πλάκας.

Η ήπειρος, φυσικά, δεν «πήδηξε» 1,8 μέτρα όταν άλλαξε το σύστημα. Απλώς η επίσημη περιγραφή της θέσης της προσαρμόστηκε στη θέση στην οποία είχε ήδη μετακινηθεί.

Η Αυστραλιανή Πλάκα δεν είναι μόνο η Αυστραλία

Μια ήπειρος και μια τεκτονική πλάκα δεν είναι το ίδιο πράγμα. Η ήπειρος αποτελείται από παχύ, σχετικά ελαφρύ ηπειρωτικό φλοιό και περιλαμβάνει και τα βυθισμένα περιθώριά της. Η Αυστραλιανή Πλάκα περιλαμβάνει επίσης μεγάλες περιοχές ωκεάνιας λιθόσφαιρας και τμήματα της Ζηλανδίας.

Η λιθόσφαιρα δεν είναι μια άκαμπτη πλάκα που επιπλέει πάνω σε έναν ωκεανό υγρού μάγματος. Είναι το ισχυρό εξωτερικό περίβλημα της Γης, αποτελούμενο από τον φλοιό και το ανώτερο τμήμα του μανδύα.

Κάτω από αυτήν, ο θερμότερος μανδύας παραμένει στερεός σε μικρές χρονικές κλίμακες, αλλά μπορεί να παραμορφώνεται και να ρέει σε γεωλογικούς χρόνους.

Το μεγαλύτερο μέρος της ηπειρωτικής Αυστραλίας βρίσκεται στο σχετικά σταθερό εσωτερικό της πλάκας. Τα βόρεια και ανατολικά όριά της, όμως, είναι πολύ πιο σύνθετα, με τάφρους, ηφαιστειακά τόξα, μεγάλα ρήγματα και μικρότερες πλάκες να μοιράζονται τη σύγκλιση.

Ακόμη και ο όρος «Ινδοαυστραλιανή Πλάκα» κρύβει αυτή την πολυπλοκότητα, καθώς οι παραμορφώσεις στον Ινδικό Ωκεανό δείχνουν ότι η Ινδία και η Αυστραλία δεν συμπεριφέρονται παντού ως μία απολύτως άκαμπτη μονάδα.

Η σύγκρουση με τη Νοτιοανατολική Ασία έχει ήδη αρχίσει

Η Αυστραλία δεν χρειάζεται να περιμένει τη δημιουργία μιας μελλοντικής υπερηπείρου για να έχει συνέπειες η βόρεια κίνησή της. Η ζώνη σύγκρουσης εκτείνεται ήδη σε μια μεγάλη και γεωλογικά περίπλοκη περιοχή.

Στην Τάφρο της Ιάβας, η ωκεάνια λιθόσφαιρα της Αυστραλίας καταβυθίζεται κάτω από την περιοχή της Σούνδας.

Ανατολικότερα, γύρω από το Τιμόρ και το Τόξο της Μπάντα, το παχύ και σχετικά ελαφρύ ηπειρωτικό υλικό της Αυστραλίας έχει ήδη φτάσει στη ζώνη σύγκλισης. Στη Νέα Γουινέα, η ηπειρωτική λιθόσφαιρα συγκρούεται με ένα μωσαϊκό μικροπλακών της Νοτιοανατολικής Ασίας και του δυτικού Ειρηνικού.

Η σύγκρουση αυτή προκαλεί ανύψωση του εδάφους, αναδιπλώσεις πετρωμάτων, επωθητικά ρήγματα και σεισμούς, ενώ συνδέεται και με τη μεταβολή της ηφαιστειακής δραστηριότητας.

Επομένως, η φράση ότι η Αυστραλία «συγκρούεται με τη Νοτιοανατολική Ασία» είναι σωστή σε ηπειρωτική κλίμακα, αλλά δεν πρέπει να δημιουργεί την εικόνα δύο άκαμπτων μαζών που συγκρούονται κατά μήκος ενός ενιαίου μετώπου.

Σε ορισμένες περιοχές η ωκεάνια κρούστα καταβυθίζεται, σε άλλες η ηπειρωτική κρούστα συμπιέζεται, ενώ μικρότερα τμήματα περιστρέφονται ή μετακινούνται πλευρικά.

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Η πορεία της Αυστραλίας ξεκίνησε από τη Γκοντβάνα

Η Αυστραλία και η Ανταρκτική ήταν κάποτε ενωμένες στη Γκοντβάνα. Η διάρρηξη μεταξύ τους προκάλεσε έκταση του κοινού περιθωρίου, σχηματισμό νέου ωκεάνιου φλοιού και σταδιακή απομάκρυνση των δύο ηπείρων.

Η διαδικασία εξελίχθηκε σε στάδια. Περίπου πριν από 45 εκατομμύρια χρόνια, η βόρεια συνιστώσα της κίνησης της Αυστραλίας επιταχύνθηκε και η ήπειρος άρχισε να αλληλεπιδρά εντονότερα με τις μικροπλάκες στα βόρεια.

Αυτό αποτελεί σημαντική προειδοποίηση για οποιαδήποτε πρόβλεψη του μέλλοντος: ο σημερινός ρυθμός των επτά εκατοστών δεν μπορεί απλώς να προεκταθεί σε ευθεία γραμμή για 300 εκατομμύρια χρόνια.

Η κίνηση των πλακών αλλάζει όταν αναδιοργανώνονται οι μεσοωκεάνιες ράχες, μεταβάλλονται οι δυνάμεις στα όρια των πλακών, συγκρούονται ήπειροι ή δημιουργούνται νέες ζώνες καταβύθισης.

Η Αμάσια είναι ένα πιθανό μέλλον

Η Γη έχει επανειλημμένα ενώσει το μεγαλύτερο μέρος των ηπείρων της σε υπερηπείρους και στη συνέχεια τις έχει διασπάσει. Η Παγγαία ήταν η πιο πρόσφατη ευρέως αναγνωρισμένη περίπτωση.

Μελέτη του 2022 στο National Science Review χρησιμοποίησε τετραδιάστατη γεωδυναμική μοντελοποίηση για να εξετάσει πώς θα μπορούσε να σχηματιστεί η επόμενη υπερήπειρος.

Τα μοντέλα έδειξαν ότι η αντοχή της ωκεάνιας λιθόσφαιρας μπορεί να επηρεάσει το αν οι ήπειροι θα ενωθούν με το κλείσιμο νεότερων εσωτερικών ωκεανών ή παλαιότερων εξωτερικών ωκεανών.

Για τη σημερινή, ψυχρότερη Γη, οι ερευνητές έδωσαν μεγαλύτερη βαρύτητα σε ένα σενάριο κλεισίματος του Ειρηνικού και σχηματισμού μιας νέας υπερηπείρου που είναι γνωστή ως Αμάσια.

Ο χρονικός ορίζοντας τοποθετείται περίπου 200 έως 300 εκατομμύρια χρόνια στο μέλλον.

Σε αυτό το σενάριο, η Αυστραλία ενσωματώνεται στη διευρυνόμενη ασιατική χερσαία μάζα, πριν συγκλίνουν και οι υπόλοιπες ήπειροι. Ο Ειρηνικός Ωκεανός τελικά εξαφανίζεται.

Ωστόσο, η Αμάσια δεν είναι το μοναδικό σενάριο. Άλλα μοντέλα προβλέπουν το κλείσιμο του Ατλαντικού, τη διατήρηση μεγαλύτερου τμήματος του Ειρηνικού ή διαφορετικούς συνδυασμούς κλεισίματος των δύο μεγάλων ωκεανών.

Τα σενάρια αυτά έχουν οδηγήσει σε υποθετικές διαμορφώσεις όπως η Παγγαία Προξίμα, η Νοβοπαγγαία και η Αουρίκα.

Ένα μοντέλο για 300 εκατομμύρια χρόνια δεν είναι πρόβλεψη

Τα μοντέλα βαθιού γεωλογικού χρόνου αντιμετωπίζουν τεράστιες αβεβαιότητες. Οι ερευνητές πρέπει να προβλέψουν πώς θα μεταβληθούν οι δυνάμεις στα όρια των πλακών σε χρονικά διαστήματα μεγαλύτερα από ολόκληρη την ιστορία του Ατλαντικού Ωκεανού.

Τα επόμενα εκατομμύρια χρόνια μπορούν να μελετηθούν με βάση τις σημερινές ταχύτητες και τα υπάρχοντα όρια των πλακών. Όσο όμως μεγαλώνει ο χρονικός ορίζοντας, οι αβεβαιότητες συσσωρεύονται.

Η δημιουργία μιας νέας ζώνης καταβύθισης ή μια σύγκρουση ηπείρων θα μπορούσε να αλλάξει εντελώς την πορεία μιας πλάκας.

Οι χάρτες μελλοντικών υπερηπείρων είναι επομένως πειράματα φυσικής συνέπειας. Δεν αποτελούν «πλοήγηση» για το έτος 250.002.026.

Αυτό που μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα είναι πιο περιορισμένο: η τεκτονική των πλακών συνεχίζεται, οι σημερινοί ωκεανοί δεν είναι μόνιμοι και οι ήπειροι δεν πρόκειται να διατηρήσουν για πάντα τη σημερινή τους διάταξη.

Τα εκατοστά γίνονται ήπειροι όταν υπάρχει αρκετός χρόνος

Με ρυθμό επτά εκατοστών τον χρόνο, ένας απλός υπολογισμός αντιστοιχεί σε 70 χιλιόμετρα σε ένα εκατομμύριο χρόνια και 700 χιλιόμετρα σε δέκα εκατομμύρια χρόνια.

Ο ρυθμός και η κατεύθυνση της Αυστραλίας δεν θα παραμείνουν σταθερά για πάντα, όμως οι αριθμοί δείχνουν γιατί μια φαινομενικά ασήμαντη κίνηση έχει τεράστια γεωλογική σημασία.

Η ίδια μετακίνηση που υποχρεώνει τους τοπογράφους να ανανεώνουν τις συντεταγμένες μετατρέπεται, σε γεωλογική κλίμακα, σε μηχανισμό που κλείνει θάλασσες, ανυψώνει βουνά και αναδιατάσσει τον πλανήτη.

Η μετρημένη κίνηση της Αυστραλίας προς βορρά-βορειοανατολικά είναι το βέβαιο μέρος της ιστορίας. Η ενεργή ζώνη σύγκρουσης δείχνει τι προκαλεί αυτή η κίνηση σήμερα. Η Αμάσια αποτελεί μία φυσικά τεκμηριωμένη πιθανότητα για το πού θα μπορούσε να οδηγήσει αυτό το ταξίδι σε εκατοντάδες εκατομμύρια χρόνια.

Η Αυστραλία κινείται ταχύτερα από τα νύχια μας. Το πραγματικά εντυπωσιακό, όμως, δεν είναι η ταχύτητα. Είναι το τι μπορεί να δημιουργήσει η Γη όταν επαναλαμβάνει επτά εκατοστά, χρόνο με τον χρόνο, για εκατομμύρια χρόνια.

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