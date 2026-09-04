Survivor: Η απάντηση της παραγωγής του ριάλιτι μετά τις καταγγελίες του Σταύρου Φλώρου

Η Acun Medya τοποθετήθηκε για τα δημοσιεύματα σχετικά με τη δικαστική προσφυγή του Σταύρου Φλώρου, ο οποίος διεκδικεί αποζημίωση άνω των 100 εκατομμυρίων δολαρίων μετά τον σοβαρό τραυματισμό του κατά τη διάρκεια του «Survivor Greece».

Η εταιρεία δηλώνει ότι δεν έχει λάβει γνώση για τυχόν κατάθεση αγωγής εναντίον της ούτε γνωρίζει το περιεχόμενό της, ενώ διαψεύδει κατηγορηματικά τις καταγγελίες που έχουν δημοσιοποιηθεί.

«Με αφορμή πρόσφατα δημοσιεύματα, τα οποία αναπαρήγαγαν δημοσιεύματα ξένου Τύπου και τα οποία περιλαμβάνουν προκλητικά ανυπόστατες, παντελώς αβάσιμες και συκοφαντικές κατηγορίες κατά της εταιρείας Acun Medya Α.Ε., η Εταιρεία μας διαψεύδει κατηγορηματικά το περιεχόμενο των δημοσιευμάτων αυτών, δηλώνει ότι δεν έχει λάβει καμία γνώση για τυχόν κατάθεση αγωγής εναντίον της ούτε γνωρίζει το περιεχόμενο αυτής και επιφυλάσσεται παντός νομίμου δικαιώματός της ενώπιον όλων των αρμόδιων δικαστηρίων και αρχών κατά παντός υπευθύνου». «Η Εταιρεία μας όλα αυτά τα χρόνια είναι πάντα δίπλα στους διαγωνιζόμενους που συμμετέχουν στα τηλεοπτικά της προγράμματα, έχει αποδείξει εμπράκτως ότι νοιάζεται και συμπαραστέκεται ηθικά και υλικά προς αυτούς και δηλώνει ότι δεν θα ανεχθεί καμία τέτοιου είδους συκοφαντική συμπεριφορά, αήθη επίθεση και προκλητικά κακόβουλα σχόλια εναντίον της.έλος, με το παρόν η Εταιρεία μας απαγορεύει ρητώς και κατηγορηματικώς τη διά κάθε μέσου αναπαραγωγή και δημοσίευση των εν λόγω δημοσιευμάτων και οποιαδήποτε αναφορά σε αυτά, τα οποία βάλλουν ευθέως κατά της φήμης και υπόστασης της Εταιρείας μας, και θα επιδείξουμε μηδενική ανοχή σε όποιον παραβεί τα ανωτέρω».

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