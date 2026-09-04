ΚΚΕ Ηρακλείου για την εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ: «Ξεκίνημα με χρεοκοπημένους μύθους και αυταπάτες»

Σφοδρή κριτική στην εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης (3/9) στο Ηράκλειο, με αφορμή την επέτειο ίδρυσης του κόμματος, ασκεί η Τομεακή Επιτροπή Ηρακλείου του ΚΚΕ.

Σε ανακοίνωσή της, η Τ.Ε. Ηρακλείου κάνει λόγο για προσπάθεια «νεκρανάστασης» του ρόλου της σοσιαλδημοκρατίας, υποστηρίζοντας ότι μέσα από την εκδήλωση επιχειρήθηκε να καλλιεργηθούν στον λαό της Κρήτης αυταπάτες για μια διαφορετική διαχείριση του σημερινού οικονομικού και πολιτικού συστήματος.

Το ΚΚΕ χαρακτηρίζει την εκδήλωση ως προσπάθεια εξωραϊσμού της διαχρονικής πολιτικής του ΠΑΣΟΚ και αναφέρεται στις κυβερνητικές επιλογές του κόμματος κατά το παρελθόν.

Αναλυτικά η ανακοίνωση αναφέρει τα εξής:







''Η χθεσινή εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ στο Ηράκλειο Κρήτης για την επέτειο ίδρυσης του, ξεπέρασε κάθε προηγούμενο στην προσπάθεια νεκρανάστασης του αμαρτωλού ρόλου της σοσιαλδημοκρατίας και των αυταπατών στον λαό της Κρήτης για καλύτερη δήθεν διαχείριση του σάπιου εκμεταλλευτικού συστήματος, με μπόλικο εξωραϊσμό των διαχρονικών υπηρεσιών του εν λόγω κόμματος στην υπηρεσία του συστήματος, με ατού του την ενσωμάτωση και παραπλάνηση των εργατικού-λαϊκού κόσμου.



Εξάλλου στις πρώτες θέσεις της χθεσινής συγκέντρωσης ήταν όλα τα προβεβλημένα στελέχη του ΠΑΣΟΚ που γνωρίζει καλά ο λαός της Κρήτης ως πρωτεργάτες στην υλοποίησης της αντιλαϊκής πολιτικής και προβάλλονται σήμερα ως υπερασπιστές του «κράτους δικαίου» και των λαϊκών συμφερόντων. Τι να πρωτοθυμηθεί ο λαός της Κρήτης για τον βρώμικο ρόλο του ΠΑΣΟΚ στο πρόσφατο παρελθόν, την συγκυβέρνηση με ΝΔ και τον ακροδεξιό «ΛΑΟΣ», την ψήφιση των τριών μνημονίων και την υλοποίηση ως κυβέρνησης των δύο πρώτων , τους εκατοντάδες αντεργατικούς – αντιλαϊκούς νόμους που ξήλωσαν κατακτήσεις δεκαετιών, τον εξωραϊσμό του ΝΑΤΟ και της ΕΕ και τόσα άλλα.



Αλλά και ο σημερινός ρόλος του ΠΑΣΟΚ έχει μείνει ίδιος και απαράλλακτος με το πρόσφατο παρελθόν του, ως βολική αντιπολίτευση στην κυβέρνηση της ΝΔ, ψηφίζοντας και στηρίζοντας μεγάλο μέρος του αντιλαϊκού έργου της κυβέρνησης, συγκυβερνώντας στην Περιφέρεια Κρήτης και σε πολλούς δήμους του νησιού μαζί με την ΝΔ και τα στελέχη του να υπερασπίζονται την πολιτική των δημοσιονομικών αντοχών και των «ματωμένων πλεονασμάτων».



Αντίστοιχος είναι και ο ρόλος των δυνάμεων του ΠΑΣΟΚ σε επίπεδο εργατικού κινήματος και στα συνδικάτα που πλειοψηφούν οι δυνάμεις του και έχουν γνώση οι εργαζόμενοι για τον υπονομευτικό ρόλο στην οργάνωση των αγώνων και ιδιαίτερα σε κρίσιμα νομοσχέδια , όπως στο 13ωρό κ.α .



Ο λαός της Κρήτης έχει συσσωρευμένη πείρα και δεν πιάνουν πλέον οι χρεοκοπημένοι μύθοι της σοσιαλδημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Έχει πληρώσει ακριβά την εμπιστοσύνη που έδειξε σε αυτές τις δυνάμεις και στην κοροϊδία περί «έντιμης» διαχείρισης του άδικου συστήματος.



Για την Ελλάδα του 2030, Μητσοτάκης, Τσίπρας και ΠΑΣΟΚ μοιράζονται τον ίδιο δρόμο, όμως ο λαός έχει άλλη επιλογή, τον δρόμο του οργανωμένου αγώνα και της συμπόρευσης με το ΚΚΕ, για να έρθουν οι δικές του ανάγκες στο προσκήνιο. Γιατί για να κερδίσει ο λαός, πρέπει να χάσει το κεφάλαιο''.

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