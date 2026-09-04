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Ηράκλειο: Συνάντηση του Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρου Αρναουτάκη με τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Δημήτρη Κουρέτα

ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ ΚΟΥΡΕΤΑΣ
clock 22:46 | 04/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Δημήτρη Κουρέτα υποδέχθηκε σήμερα στην Περιφέρεια Κρήτης ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης.

Στο επίκεντρο της συνάντησης, παρουσία των Αντιπεριφερειαρχών Λάρισας Μαρίας Γαλλιού και Τρικάλων Χρύσας Ντιντή, βρέθηκαν θέματα που αφορούν την αναπτυξιακή πορεία των δύο Περιφερειών, με ιδιαίτερη έμφαση στον τουρισμό, την αγροτική οικονομία και την αξιοποίηση των ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων αλλά και του ΕΣΠΑ.

Οι δύο Περιφερειάρχες αντάλλαξαν απόψεις για την ενδυνάμωση της συνεργασίας μεταξύ των δυο Περιφερειών για τις δυνατότητες περαιτέρω ενίσχυσης της ανάπτυξης, τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα, αλλά και την προώθηση δράσεων που μπορούν να συμβάλουν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των Περιφερειών προς όφελος των τοπικών κοινωνιών. 

ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ ΚΟΥΡΕΤΑΣ

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη σημασία της αξιοποίησης των διαθέσιμων ευρωπαϊκών πόρων για την υλοποίηση έργων και δράσεων με αναπτυξιακό και κοινωνικό αποτύπωμα, καθώς και στην ανάγκη συνεργασίας και ανταλλαγής καλών πρακτικών μεταξύ των Περιφερειών.

Ο Περιφερειάρχης Κρήτης ευχαρίστησε για την επίσκεψη τον συνάδελφο του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας και στο τέλος της συνάντησης ανταλλάχθηκαν εθιμικά δώρα. 

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