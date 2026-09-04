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Θεωνά - Αναστασιάδης: Βάφτισαν τους δύο γιους τους

θεωνα
clock 23:00 | 04/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Η Τζένη Θεωνά και ο Δήμος Αναστασιάδης βάφτισαν και τους δύο γιους τους.  Την αποκάλυψη έκανε ο Αντίνοος Αλμπάνης μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram καθώς πόσταρε φωτογραφίες από το μυστήριο.

Μάλιστα, ο ηθοποιός  ήταν ένας από τους νονούς του μικρότερου γιου της Τζένης Θεωνά και του Δήμου Αναστασιάδη.

Ο μεγάλος γιος πήρε το όνομα Αριών και ο μικρότερος, Απόλλων.

θεωνα
θεωνα

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