Θεωνά - Αναστασιάδης: Βάφτισαν τους δύο γιους τους

Η Τζένη Θεωνά και ο Δήμος Αναστασιάδης βάφτισαν και τους δύο γιους τους. Την αποκάλυψη έκανε ο Αντίνοος Αλμπάνης μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram καθώς πόσταρε φωτογραφίες από το μυστήριο.
Μάλιστα, ο ηθοποιός ήταν ένας από τους νονούς του μικρότερου γιου της Τζένης Θεωνά και του Δήμου Αναστασιάδη.
Ο μεγάλος γιος πήρε το όνομα Αριών και ο μικρότερος, Απόλλων.
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