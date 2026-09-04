Θεωνά - Αναστασιάδης: Βάφτισαν τους δύο γιους τους

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Η Τζένη Θεωνά και ο Δήμος Αναστασιάδης βάφτισαν και τους δύο γιους τους. Την αποκάλυψη έκανε ο Αντίνοος Αλμπάνης μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram καθώς πόσταρε φωτογραφίες από το μυστήριο.

Μάλιστα, ο ηθοποιός ήταν ένας από τους νονούς του μικρότερου γιου της Τζένης Θεωνά και του Δήμου Αναστασιάδη.

Ο μεγάλος γιος πήρε το όνομα Αριών και ο μικρότερος, Απόλλων.

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