Ποιο κομμάτι θεωρείται ιδανικό για ζουμερά μοσχαρίσια μπιφτέκια: Σπάλα, κιλότο ή λάπα;

Το μυστικό της επιτυχίας σε ό,τι φτιάχνεται με κιμά είναι το κομμάτι κρέατος που χρησιμοποιούμε. Τα μπιφτέκια, οι κεφτέδες, τα σουτζουκάκια, τα γιουβαρλάκια κλπ. πρέπει να είναι γευστικά και να κρατάνε την υγρασία τους ώστε να μη βγουν σκληρά και άνοστα, είτε ψηθούν είτε μαγειρευτούν. Ειδικά αν ο κιμάς είναι από ένα είδος κρέατος, και όχι ανάμεικτος, τα πιο τρυφερά κομμάτια του μοσχαριού είναι ιδανικά. Κρεοπώλες και σεφ συμφωνούν ότι ο κιμάς για μπιφτέκια πρέπει να έχει περισσότερο λίπος παρά κολλαγόνο.

Η ευέλικτη μοσχαρίσια σπάλα

Η σπάλα είναι ένα από τα πιο δημοφιλή μέρη του μοσχαριού αφού πρακτικά τα έχει όλα και συμφέρει! Είναι μαλακή, μέτρια λιπαρή, περιέχει μπόλικο κολλαγόνο και είναι σχετικά οικονομική. Για όλους αυτούς τους λόγους είναι ιδανική για κοκκινιστά και λεμονάτα αφού με το σιγομαγείρεμα μελώνει και γίνεται λουκούμι πήζοντας ωραία τις σάλτσες. Είναι όμως και μια καλή επιλογή για κεφτέδες και μπιφτέκια, ειδικά αν συνδυαστεί με κιμά από ένα πιο παχύ κομμάτι όπως η λάπα ή ένα πιο λιπαρό είδος κρέατος όπως το χοιρινό (σπάλα) σε αναλογία 1 προς 3.

Το άπαχο αλλά τρυφερό κιλότο

Πρόκειται για ένα μεγάλο κομμάτι του ζώου που βρίσκεται στο πίσω μέρος του μοσχαριού. Το κιλότο έχει λίγο ενδομυϊκό λίπος το οποίο το κάνει τέλεια επιλογή για μπριζόλες αλλά και για άπαχα μπιφτέκια. Τα μπιφτέκια με κιλότο γίνονται πεντανόστιμα αλλά δεν αφρατεύουν πολύ οπότε αν αποφασίσετε να τα φτιάξετε βάλτε λίγο παραπάνω ελαιόλαδο στο μείγμα για να ενισχύσετε τη λιπαρότητά τους. SOS: Ψήστε τα με προσοχή γιατί καίγονται εύκολα.

Η οικονομική και παχουλή λάπα

Η λάπα, δηλαδή η κοιλιά του μοσχαριού, είναι το πιο παχύ και οικονομικό του κομμάτι. Με 25-35% λίπος δεν χρειάζεται τίποτα άλλο για να κάνει τα τέλεια μπιφτέκια. Μια φορά πέρασμα από τη μηχανή και ελάχιστο αλατοπίπερο αρκούν για να φτιάξετε τα πιο λαχταριστά μπέργκερ που σύμφωνα με την ορίτζιναλ συνταγή το μείγμα τους δεν περιλαμβάνει κανένα άλλο υλικό εκτός από κιμά και μπαχαρικά. Όσο για τα κλασικά και αγαπημένα φουρνιστά μπιφτέκια με πατάτες πέρα από φρέσκο κιμά λάπα, ελάχιστο ελαιόλαδο, λαχανικά και μυρωδικά δεν θέλουν τίποτα άλλο για να πετύχουν.

Πηγή: iefimerida.gr

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