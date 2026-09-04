Μάλια: Πλημμύρισαν μελωδίες και χαμόγελα οι δρόμοι – Μαγική βραδιά με τις καθιερωμένες καντάδες της Χορωδίας Μαλίων

Σε μια ατμόσφαιρα γεμάτη νοσταλγία, κέφι και αυθεντική κρητική φιλοξενία, πραγματοποιήθηκαν με τεράστια επιτυχία οι καθιερωμένες καλοκαιρινές καντάδες της Χορωδίας Μαλίων.



Λίγες μόλις ημέρες μετά την ιστορική και κατάμεστη συναυλία της Αυγουστιάτικης Πανσελήνου στο Μινωικό Ανάκτορο Μαλίων, όπου η Χορωδία μας είχε την τιμή να συμπράξει με δύο τεράστιες φωνές, τον Μανώλη Μητσιά και τη Γιώτα Νέγκα, τα μέλη της απέδειξαν ότι η αγάπη για το τραγούδι δεν γνωρίζει κούραση.



Από νωρίς το απόγευμα της Τρίτης 01/09, με αφετηρία το πρώην Δημαρχείο Μαλίων, η Χορωδία, με τη συνοδεία μιας παρέας γεμάτης κέφι μουσικών, το Μιχάλη, το Πέτρο, το Σάκη, το Μιχάλη και την πάντα κεφάτη και ακούραστη μαέστρο μας Άννα Κώτη, περιδιάβηκε όλα τα γραφικά σοκάκια, τις παλιές γειτονιές και τους κεντρικούς δρόμους των Μαλίων.



Η ανταπόκριση του κόσμου ήταν συγκλονιστική. Σε κάθε γωνιά, κάτοικοι έβγαιναν στα μπαλκόνια, καταστηματάρχες άφηναν τις δουλειές τους και μικρά παιδιά ακολουθούσαν τη χορωδία, δημιουργώντας μια τεράστια, αυθόρμητη γιορτή. Φωνές ενώθηκαν, παλιά αγαπημένα τραγούδια ακούστηκαν και τα χειροκροτήματα δεν σταμάτησαν μέχρι αργά το βράδυ.

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Ιδιαίτερη στιγμή αποτέλεσε η θερμή υποδοχή από τους επιχειρηματίες της περιοχής μας, οι οποίοι με μεγάλη χαρά και γενναιοδωρία, μας υποδέχτηκαν έξω από τα καταστήματά τους, προσφέροντας όμορφα κεράσματα και δροσιστικά, δίνοντας ακόμα πιο γιορτινό χαρακτήρα στη βραδιά. Τους ευχαριστούμε θερμά, έναν προς έναν, για την αγάπη και τη στήριξή τους όλα αυτά τα χρόνια.



Οι καντάδες στα Μάλια δεν είναι απλώς ένα έθιμο. Είναι ένας θεσμός που κρατά ζωντανή την παράδοση, που ενώνει τις γενιές και που θυμίζει σε όλους μας την ομορφιά της παρέας και του αυθόρμητου τραγουδιού.



Η Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο της Χορωδίας Μαλίων ευχαριστούν από καρδιάς όλο τον κόσμο, τους φίλους και τα μέλη της χορωδίας που συμμετείχαν και δίνουν ραντεβού για τις επόμενες μουσικές μας δράσεις.



Γιατί η Χορωδία Μαλίων δεν σταματά ποτέ...

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