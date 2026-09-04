Έγραψε ιστορία ο Καραλής: Σήκωσε το πρώτο Diamond League της καριέρας του με 6.12μ.! (βίντεο)

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Μία ακόμη χρυσή σελίδα στην ήδη εντυπωσιακή καριέρα του έγραψε ο Εμμανουήλ Καραλής στις Βρυξέλλες, κατακτώντας το πρώτο Diamond League της καριέρας του στον μεγάλο τελικό του «Memorial Van Damme».

Ο Έλληνας πρωταθλητής εκμεταλλεύτηκε με τον καλύτερο τρόπο την απρόοπτη απουσία του Μόντο Ντουπλάντις. Ο Σουηδός αισθάνθηκε ενοχλήσεις κατά τη διάρκεια της προθέρμανσης και αποφάσισε να μην αγωνιστεί, με τον Καραλή να παίρνει πλέον τον ρόλο του μεγάλου φαβορί.

Και ο «Μανόλο» δεν άφησε την ευκαιρία να πάει χαμένη.

Ξεκίνησε τον αγώνα περνώντας με την πρώτη προσπάθεια τα 5,52 μ., ενώ στη συνέχεια άφησε τα 5,72 μ. και χρειάστηκε δύο προσπάθειες για να ξεπεράσει τα 5,82 μ.

Η συνέχεια ήταν ακόμη πιο εντυπωσιακή. Ο Καραλής άφησε και τα 5,92 μ., παραμένοντας μόνος στην κορυφή της κατάταξης και μεταφέροντας την πίεση στους αντιπάλους του.

Ο Μάρσαλ δεν κατάφερε να συνεχίσει, ολοκληρώνοντας την προσπάθειά του με τρία άκυρα άλματα, ενώ ο Νορβηγός Γκούτορμσεν αποφάσισε να κρατήσει το τελευταίο του άλμα και να επιχειρήσει απευθείας στα 6,02 μ.

Η προσπάθειά του, όμως, δεν ήταν επιτυχημένη. Ο Καραλής είχε πλέον εξασφαλίσει και μαθηματικά την κορυφή και πανηγύρισε έναν από τους σημαντικότερους τίτλους της καριέρας του.

Ο Έλληνας άλτης επέλεξε μάλιστα να αφήσει τα 6,02 μ., έχοντας ήδη κατακτήσει το πολυπόθητο διαμάντι και έβαλε τον πήχη στα 6.12 μ., ύψος το οποίο πέρασε κάνοντας ρεκόρ αγώνων.

Δεύτερος Έλληνας στην ιστορία

Με αυτή την επιτυχία, ο Εμμανουήλ Καραλής έγινε μόλις ο δεύτερος Έλληνας αθλητής που κατακτά το Diamond League, μετά τον Μίλτο Τεντόγλου, ο οποίος είχε πανηγυρίσει τον αντίστοιχο τίτλο το 2022.

Για τον «Μανόλο», πρόκειται για ακόμη έναν μεγάλο σταθμό σε μία πορεία που τα τελευταία χρόνια έχει πάρει εντυπωσιακή τροχιά.

Το πρώτο Diamond League είναι πλέον δικό του και ο Καραλής συνεχίζει να γράφει ιστορία στον παγκόσμιο στίβο, προσθέτοντας ακόμη ένα σπουδαίο τρόπαιο στη συλλογή του.